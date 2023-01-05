Эстония передаст замороженные российские активы Киеву

Эстонские власти намерены самостоятельно создать механизм передачи Украине замороженных финансовых активов России на восстановление страны, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление глава МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

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По его словам, страны Европы уже поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему для подобных целей. Но соглашения по данному вопросу в настоящее время не существует — достичь его в Евросоюзе пока смогли.

Как отметил дипломат, в правительстве Эстонии решили создать юридическую структуру, которая позволит использовать российские средства. Подобное решение станет прецедентом с точки зрения международного права, подчеркнул Рейнсалу.

Германия готова вложить средства замороженных российских активов в восстановление Украины, если союзники последуют ее примеру и будут решены юридические вопросы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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