Эстония передаст замороженные российские активы Киеву

По его словам, страны Европы уже поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему для подобных целей. Но соглашения по данному вопросу в настоящее время не существует — достичь его в Евросоюзе пока смогли.

Как отметил дипломат, в правительстве Эстонии решили создать юридическую структуру, которая позволит использовать российские средства. Подобное решение станет прецедентом с точки зрения международного права, подчеркнул Рейнсалу.

Германия готова вложить средства замороженных российских активов в восстановление Украины, если союзники последуют ее примеру и будут решены юридические вопросы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

