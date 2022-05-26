Путин предупредил, что воровство чужих активов не доведёт до добра
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нарушение правил и норм в сфере международных финансов и торговли «ни к чему хорошему не приводит», сообщает РИА Новости.
Выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума он подчеркнул, что это особенно касается «тех, кто это делает».
«Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило - прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», - заключил российский лидер.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что инициатива главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Украине является воровством, сообщает RT.
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