До дна еще далеко. Экономисты наблюдают за «тонущим» рублем
Эксперты, опрошенные НСН, объяснили причины непрекращающегося падения российской валюты.
Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 г. Вечером в среду, 18 марта, доллар стоит 80,87 руб. За торговую сессию американская валюта подорожала более чем на 5 рублей, а стоимость нефти Brent упала на торгах ниже $27 за баррель впервые с ноября 2003 г.
Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН отметил, что рубль еще не достиг своего «дна».
«Уже в январе было понятно, что те пузыри, которые были надуты благодаря сверхнизким процентным ставкам, кредитной накачке мировой экономики, картельному сговору между Россией и странами ОПЕК+ - уведут и цену на нефть выше 70 долларов за баррель. Не удивительно, что на этом фоне, рубль улетел в пропасть, мы увидели практически 23% девальвацию рубля. За два месяца, нефть рухнула в цене почти на 60% - она находится на самых низких отметках с 2016 года. До сих пор рубль остается валютой переоцененной, то есть рубль стоит сегодня довольно дорого относительно тех цен, что мы видим за нефть. Поэтому у рубля потенциал падения еще минимум на 25-30%. Здесь все будет зависеть от того, как долго цены на нефть будут находиться ниже 35 долларов за баррель», - сказал Жуковский.
Российский бюджет в 2020 году будет дефицитным. Об этом сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов, доавив, что ситуация в экономике складывается не лучшим образом.
Экономист Денис Ракша в беседе НСН заявил, что рубль еще долго будет находиться в слабой позиции, несмотря на краткосрочный рост.
«Это абсолютно стандартная коррекция. Сохраниться она особо не может, потому что факторов, которые способствовали бы долгосрочному укреплению рубля - нет. Цены на нефть, мировая экономическая ситуация, спрос на сырье – это все давит на рубль вниз. Также внутренняя экономическая ситуация тоже не способствует укреплению рубля. Поэтому это техническая история – упал, потом немножко скорректировался. Рубль будет оставаться слабым еще очень долго по отношению к другим мировым валютам, даже несмотря на то, что у них тоже огромные проблемы», - сказал Ракша.
Ранее специалисты Сбербанка смоделировали самый негативный сценарий для российской экономики. Согласно ему, баррель нефти стоит около 20 долларов, а курс доллара по 100 рублей. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, даже при таких условиях, никаких «драматических последствий» для Сбербанка и его клиентов не ожидается.
Топ-менеджер заверил, что банк способен будет соблюдать все нормативы Центробанка, главным образом по ликвидности и достаточности капитала. При этом наиболее негативный сценарий повлечет за собой разрывы производственных цепочек, остановку некоторых предприятий.
Ситуация с коронавирусом в России может привести к дальнейшему ослаблению национальной валюты. В понедельник агентство Bloomberg предупреждало, что доллар США может подорожать до 100 рублей.
В материале говорилось, что валюты развивающихся стран могут обесцениться до 30 процентов в случае, если в условиях распространения эпидемии акции США сократятся так же, как и в условиях глобального мирового финансового кризиса.
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