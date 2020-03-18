До дна еще далеко. Экономисты наблюдают за «тонущим» рублем

Курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 80 рублей впервые с февраля 2016 г. Вечером в среду, 18 марта, доллар стоит 80,87 руб. За торговую сессию американская валюта подорожала более чем на 5 рублей, а стоимость нефти Brent упала на торгах ниже $27 за баррель впервые с ноября 2003 г.

Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН отметил, что рубль еще не достиг своего «дна».

«Уже в январе было понятно, что те пузыри, которые были надуты благодаря сверхнизким процентным ставкам, кредитной накачке мировой экономики, картельному сговору между Россией и странами ОПЕК+ - уведут и цену на нефть выше 70 долларов за баррель. Не удивительно, что на этом фоне, рубль улетел в пропасть, мы увидели практически 23% девальвацию рубля. За два месяца, нефть рухнула в цене почти на 60% - она находится на самых низких отметках с 2016 года. До сих пор рубль остается валютой переоцененной, то есть рубль стоит сегодня довольно дорого относительно тех цен, что мы видим за нефть. Поэтому у рубля потенциал падения еще минимум на 25-30%. Здесь все будет зависеть от того, как долго цены на нефть будут находиться ниже 35 долларов за баррель», - сказал Жуковский.



Российский бюджет в 2020 году будет дефицитным. Об этом сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов, доавив, что ситуация в экономике складывается не лучшим образом.

Экономист Денис Ракша в беседе НСН заявил, что рубль еще долго будет находиться в слабой позиции, несмотря на краткосрочный рост.