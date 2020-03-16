Обвал на рынках переходит в лавину

Третий за неделю обвал на мировых рынках спровоцировали «нефтяная война» и коронавирус. Стоимость барреля нефти марки Brent на торгах в Лондоне упала ниже отметки в 30 долларов – до 29,52. Потом, правда, поднялась чуть выше психологически важного рубежа. Нефть начала стремительно дешеветь после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ в пятницу, 6 марта. В следующий же понедельник цены показали самое стремительное падение с 1991 года. Вслед за нефтью рухнули и мировые рынки. Американские фондовые индексы пережили сильнейшее падение с 1987 года. Для европейских рынков минувшая торговая неделя стала худшей со времен кризиса 2008 года. На Московской бирже курс доллара сегодня перевалил за 75 рублей, евро – за 84. Индекс Мосбиржи упал почти на 5%, индекс РТС потерял 7,4%.



Точки опоры для российской экономики в условиях лавинообразного падения рынков и последствий распространения коронавируса ищет правительство РФ. Кабмин, как следует из опубликованного плана, рассматривает возможность авансировать обязательные платежи, пенсии и другие социальные выплаты. В числе возможных мер - введение налоговых каникул для туристической и авиационной отраслей, квартальной отсрочки для малого и среднего бизнеса, обнуления ввозной пошлины на лекарства. Коронавирус могут признать форс-мажором при исполнении госконтрактов, запретить мероприятия с участием больше тысячи человек. Министерство спорта уже отменило до особого разрешения все международные спортивные мероприятия. Кроме того, правительство может продлить школьные каникулы.

В плане действий российского правительства есть все, кроме мер поддержки людей. Такое наблюдение сделал экономист Никита Кричевский в эфире НСН.

«В правительственном плане мы не увидели практически никаких мер поддержки потребительского спроса, покупательной способности населения, да и просто людей! Где предложение об увеличении МРОТ? Это могло бы оперативно добавить немножко денег бюджетникам. Где вопрос о налоговых и процентных каникулах для людей, а не для бизнеса? Это так же добавило бы людям денег, которые отнесли бы их в магазины. Где обещанное к 16 марта облегчение условий рефинансирования ипотеки, снижение ставок по ипотеке? Сегодня, наоборот, мы видим повышение этих ставок. Где, в конце концов, участие волонтёров в движении по добровольной самоизоляции людей старшего поколения, наиболее подверженных заражением коронавирусом?»

Нет ответа Никите Кричевскому в правительственном плане…

