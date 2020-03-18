Греф рассказал, что будет при цене нефти в 20 долларов за баррель

По словам главы Сбербанка Германа Грефа, даже при таких условиях, никаких «драматических последствий» для Сбербанка и его клиентов не ожидается, пишут «Известия». Топ-менеджер заверил, что банк способен будет соблюдать все нормативы Центробанка, главным образом по ликвидности и достаточности капитала.

При этом наиболее негативный сценарий повлечет за собой разрывы производственных цепочек, остановку некоторых предприятий, сообщает РИА ФАН.

Однако даже в этом случае Сбербанк сможет выплачивать дивиденды акционерам в размере 50 процентов от чистой прибыли, отмечает Ura.ru.

Накануне Герман Греф призвал россиян как можно меньше пользоваться наличными деньгами в связи с распространением коронавируса. По его словам, в России достаточно развиты цифровые формы платежей и дистанционные сервисы, которые позволяют гражданам практически полностью отказаться от использования наличных денег. Сам Греф решил самоизолироваться и уйти на дистанционную работу после посещения Европы.







