Греф рассказал, что будет при цене нефти в 20 долларов за баррель
Специалисты Сбербанка смоделировали самый негативный сценарий для российской экономики. Согласно ему, баррель нефти стоит около 20 долларов, а курс доллара по 100 рублей, пишут «Ведомости».
По словам главы Сбербанка Германа Грефа, даже при таких условиях, никаких «драматических последствий» для Сбербанка и его клиентов не ожидается, пишут «Известия». Топ-менеджер заверил, что банк способен будет соблюдать все нормативы Центробанка, главным образом по ликвидности и достаточности капитала.
При этом наиболее негативный сценарий повлечет за собой разрывы производственных цепочек, остановку некоторых предприятий, сообщает РИА ФАН.
Однако даже в этом случае Сбербанк сможет выплачивать дивиденды акционерам в размере 50 процентов от чистой прибыли, отмечает Ura.ru.
Накануне Герман Греф призвал россиян как можно меньше пользоваться наличными деньгами в связи с распространением коронавируса. По его словам, в России достаточно развиты цифровые формы платежей и дистанционные сервисы, которые позволяют гражданам практически полностью отказаться от использования наличных денег. Сам Греф решил самоизолироваться и уйти на дистанционную работу после посещения Европы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Путин выразил соболезнования дочерям Валентины Гагариной
- Торг продолжается. Россия предложила Лукашенко объединить налоговые и таможню
- В Москве задержаны нападавшие на автосалон и испортившие восемь машин
- Трамп назвал ложью обвинение США в распространении коронавируса
- Коронавирусная паранойя: Успокоят ли паникующих россиян вакцина и тесты