Bloomberg предупредил о долларе за 100 рублей

В материале говорится, что валюты развивающихся стран могут обесцениться до 30 процентов в случае, если в условиях распространения эпидемии акции США сократятся так же, как и в условиях глобального мирового финансового кризиса.

Тем временем российский рубль за последние дни уже подешевел по отношению к доллару на 18 процентов. Если падение продолжится до 30%, то курс может составить 100 рублей за доллар США. Такая же судьба ожидает чилийский песо.

Ранее стало известно, что российский рубль побил рекорд среди других валют по темпам падения.

