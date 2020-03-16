Bloomberg предупредил о долларе за 100 рублей
Ситуация с коронавирусом в России может привести к дальнейшему ослаблению национальной валюты. Агентство Bloomberg предупредило, что доллар США может подорожать до 100 рублей.
В материале говорится, что валюты развивающихся стран могут обесцениться до 30 процентов в случае, если в условиях распространения эпидемии акции США сократятся так же, как и в условиях глобального мирового финансового кризиса.
Тем временем российский рубль за последние дни уже подешевел по отношению к доллару на 18 процентов. Если падение продолжится до 30%, то курс может составить 100 рублей за доллар США. Такая же судьба ожидает чилийский песо.
Ранее стало известно, что российский рубль побил рекорд среди других валют по темпам падения.
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