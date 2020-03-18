Силуанов рассказал о дефицитном бюджете в 2020 году

Российский бюджет в 2020 году будет дефицитным. Об этом сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов.

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По его словам, ситуация в экономике складывается не самых лучшим образом, пишет «Газета.ру».

Ранее специалисты Сбербанка смоделировали самый негативный сценарий для российской экономики. Согласно ему, баррель нефти стоит около 20 долларов, а курс доллара по 100 рублей. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, даже при таких условиях, никаких «драматических последствий» для Сбербанка и его клиентов не ожидается.


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ФОТО: РИА Новости
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