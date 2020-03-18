Силуанов рассказал о дефицитном бюджете в 2020 году
Российский бюджет в 2020 году будет дефицитным. Об этом сообщил глава Министерства финансов Антон Силуанов.
По его словам, ситуация в экономике складывается не самых лучшим образом, пишет «Газета.ру».
Ранее специалисты Сбербанка смоделировали самый негативный сценарий для российской экономики. Согласно ему, баррель нефти стоит около 20 долларов, а курс доллара по 100 рублей. По словам главы Сбербанка Германа Грефа, даже при таких условиях, никаких «драматических последствий» для Сбербанка и его клиентов не ожидается.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Экономисты предрекли рублю падение еще на 25-30%
- «Родительский комитет» рассказал об опасностях трехнедельных каникул
- Памфилова не исключила перенос голосования по Конституции из-за коронавируса
- Силуанов рассказал о дефицитном бюджете в 2020 году
- Завершилось следствие по делу историка Соколова