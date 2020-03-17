Экономисты призвали не обольщаться из-за роста рубля

Сегодня, 17 марта, на Московской бирже на открытии торгов фиксировался рост рубля. Так по состоянию на 10 утра курс доллара был на отметке в 74 рубля, что на 65 копеек меньше закрытия торгов 16 марта. Курс евро – 82,89 рублей, что ниже на 52 копейки. По данным Московской биржи рост рубля пока продолжается.

Тем не менее, экономист Денис Ракша в беседе НСН заявил, что рубль еще долго будет находиться в слабой позиции, несмотря на краткосрочный рост.

«Это абсолютно стандартная коррекция. Сохраниться она особо не может, потому что факторов, которые способствовали бы долгосрочному укреплению рубля - нет. Цены на нефть, мировая экономическая ситуация, спрос на сырье – это все давит на рубль вниз. Также внутренняя экономическая ситуация тоже не способствует укреплению рубля. Поэтому это техническая история – упал, потом немножко скорректировался. Рубль будет оставаться слабым еще очень долго по отношению к другим мировым валютам, даже несмотря на то, что у них тоже огромные проблемы», - сказал Ракша.

Собеседник НСН отметил, что предугадать в каких диапазонах в ближайшее время будет колебаться российский рубль не возможно в связи с зависимостью мира, в том числе и экономики, от эмоций.