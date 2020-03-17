Экономисты призвали не обольщаться из-за роста рубля
Повышение рубля является стандартной коррекцией и не сможет надолго задержаться, заявил в эфире НСН экономист Денис Ракша.
Сегодня, 17 марта, на Московской бирже на открытии торгов фиксировался рост рубля. Так по состоянию на 10 утра курс доллара был на отметке в 74 рубля, что на 65 копеек меньше закрытия торгов 16 марта. Курс евро – 82,89 рублей, что ниже на 52 копейки. По данным Московской биржи рост рубля пока продолжается.
Тем не менее, экономист Денис Ракша в беседе НСН заявил, что рубль еще долго будет находиться в слабой позиции, несмотря на краткосрочный рост.
«Это абсолютно стандартная коррекция. Сохраниться она особо не может, потому что факторов, которые способствовали бы долгосрочному укреплению рубля - нет. Цены на нефть, мировая экономическая ситуация, спрос на сырье – это все давит на рубль вниз. Также внутренняя экономическая ситуация тоже не способствует укреплению рубля. Поэтому это техническая история – упал, потом немножко скорректировался. Рубль будет оставаться слабым еще очень долго по отношению к другим мировым валютам, даже несмотря на то, что у них тоже огромные проблемы», - сказал Ракша.
Собеседник НСН отметил, что предугадать в каких диапазонах в ближайшее время будет колебаться российский рубль не возможно в связи с зависимостью мира, в том числе и экономики, от эмоций.
«Это не предсказуемая история, поскольку все зависит сразу от нескольких важных факторов, причем плохосчитаемых. Например, вчера ФРС (Федеральная резервная система США) приняла беспрецедентный пакет мер поддержки экономики не только американской, но и мировой. Но как на это отреагируют рынки – пока совершенно не понятно, поскольку их поведение определяется скорее эмоциями, чем здравым смыслом. Поэтому сейчас миром правят эмоции и в плане пандемии, и в экономических событиях, а эмоции предсказывать дело не благодарное», - заключил экономист.
Напомним, 16 марта ФРС США понизила базовые процентные ставки. Они застынут около нулевой отметки в диапазоне от 0 до 0,25%. Таким образом Соединенные Штаты пытаются стабилизировать финансовые рынки на фоне распространения пандемии COVID-19. Также независимое федеральное агентство, выполняющее функции центрального банка, объявило о возобновлении программы покупок облигаций на сотни миллиардов долларов.
Обвал рубля случился 9 марта, когда после выхода России и Саудовской Аравии из сделки ОПЕК+ нефть начала стремительно дешеветь. Цены показали самое стремительное падение с 1991 года. Вслед за нефтью рухнули и мировые рынки. Американские фондовые индексы пережили сильнейшее падение с 1987 года. Для европейских рынков минувшая торговая неделя стала худшей со времен кризиса 2008 года.
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