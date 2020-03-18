Экономисты предрекли рублю падение еще на 25-30%
Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в эфире НСН рассказал, до какой минимальной стоимости нефти может себе позволить опуститься Россия.
18 марта курс доллара на момент открытия торгов на Московской бирже взлетел до 79 рублей, это произошло впервые с февраля 2016 года. Евро при этом вырос на 0,7% до отметки в 83,49 рублей. Позже наблюдалось еще большее падение рубля относительно евро и небольшой рост в отношении доллара – до 77 рублей. Тем временем, цена нефти марки Brent упала до 28 долларов за баррель.
Член экспертного совета «Деловой России», экономист Владислав Жуковский в беседе с НСН отметил, что рубль еще не достиг своего «дна».
«Уже в январе было понятно, что те пузыри, которые были надуты благодаря сверхнизким процентным ставкам, кредитной накачке мировой экономики, картельному сговору между Россией и странами ОПЕК+ - уведут и цену на нефть выше 70 долларов за баррель. Не удивительно, что на этом фоне, рубль улетел в пропасть, мы увидели практически 23% девальвацию рубля. За два месяца, нефть рухнула в цене почти на 60% - она находится на самых низких отметках с 2016 года. До сих пор рубль остается валютой переоцененной, то есть рубль стоит сегодня довольно дорого относительно тех цен, что мы видим за нефть. Поэтому у рубля потенциал падения еще минимум на 25-30%. Здесь все будет зависеть от того, как долго цены на нефть будут находиться ниже 35 долларов за баррель», - сказал Жуковский.
При этом, собеседник НСН отметил, что Россия не может себе позволить, чтобы стоимость рублевой бочки нефти опустилась ниже 2 800 рублей за баррель.
«По рублевой бочки нефти, сегодня минимально необходимая критическая цена бочки нефти, ниже которой ее нельзя опускать властям, это 2 800 рублей за баррель. При цене барреля нефти в 3 250 рублей уже бюджет сводится без дефицита, а в бюджет было заложено 3 800 рублей за баррель (56,5-57 долларов). Сегодня нефть уже стоит дешевле 2 400 рублей за баррель, то есть ниже критического уровня почти на 15-20%. Если все будет продолжаться также, то, можно сказать, что дыра в бюджете превысит 3 трлн рублей и вместо профицита, который ожидали, в 1 трлн рублей, будет дефицит в 2 трлн рублей. Соответственно и скачек цент будет порядка 7,5-8% по официальной инфляции, а по не официальной это около 13-15%. Значит, если ничто резко не изменится в лучшую сторону, то реальные доходы населения сократятся на 4-5%», - рассказал о своих подсчетах экономист и член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.
То, что рубль еще долгое время будет находиться в слабой позиции заявлял в беседе с НСН и экономист Денис Ракша.
«Цены на нефть, мировая экономическая ситуация, спрос на сырье – это все давит на рубль вниз. Также внутренняя экономическая ситуация тоже не способствует укреплению рубля. Рубль будет оставаться слабым еще очень долго по отношению к другим мировым валютам, даже несмотря на то, что у них тоже огромные проблемы», - сказал Ракша.
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