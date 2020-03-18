Экономисты предрекли рублю падение еще на 25-30%

«Уже в январе было понятно, что те пузыри, которые были надуты благодаря сверхнизким процентным ставкам, кредитной накачке мировой экономики, картельному сговору между Россией и странами ОПЕК+ - уведут и цену на нефть выше 70 долларов за баррель. Не удивительно, что на этом фоне, рубль улетел в пропасть, мы увидели практически 23% девальвацию рубля. За два месяца, нефть рухнула в цене почти на 60% - она находится на самых низких отметках с 2016 года. До сих пор рубль остается валютой переоцененной, то есть рубль стоит сегодня довольно дорого относительно тех цен, что мы видим за нефть. Поэтому у рубля потенциал падения еще минимум на 25-30%. Здесь все будет зависеть от того, как долго цены на нефть будут находиться ниже 35 долларов за баррель», - сказал Жуковский.

При этом, собеседник НСН отметил, что Россия не может себе позволить, чтобы стоимость рублевой бочки нефти опустилась ниже 2 800 рублей за баррель.

«По рублевой бочки нефти, сегодня минимально необходимая критическая цена бочки нефти, ниже которой ее нельзя опускать властям, это 2 800 рублей за баррель. При цене барреля нефти в 3 250 рублей уже бюджет сводится без дефицита, а в бюджет было заложено 3 800 рублей за баррель (56,5-57 долларов). Сегодня нефть уже стоит дешевле 2 400 рублей за баррель, то есть ниже критического уровня почти на 15-20%. Если все будет продолжаться также, то, можно сказать, что дыра в бюджете превысит 3 трлн рублей и вместо профицита, который ожидали, в 1 трлн рублей, будет дефицит в 2 трлн рублей. Соответственно и скачек цент будет порядка 7,5-8% по официальной инфляции, а по не официальной это около 13-15%. Значит, если ничто резко не изменится в лучшую сторону, то реальные доходы населения сократятся на 4-5%», - рассказал о своих подсчетах экономист и член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский.

То, что рубль еще долгое время будет находиться в слабой позиции заявлял в беседе с НСН и экономист Денис Ракша.

«Цены на нефть, мировая экономическая ситуация, спрос на сырье – это все давит на рубль вниз. Также внутренняя экономическая ситуация тоже не способствует укреплению рубля. Рубль будет оставаться слабым еще очень долго по отношению к другим мировым валютам, даже несмотря на то, что у них тоже огромные проблемы», - сказал Ракша.



