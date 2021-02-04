Демократия против газа. Дело Навального столкнуло интересы США и ЕС

Согласно документу, администрации США предлагается определить, нарушала ли Москва международные нормы по применению химического оружия, а также выступить с отчётом по поводу убийства политика Бориса Немцова. В случае, если будет принято решение о том, что те или иные российские чиновники нарушили международное законодательство, предполагается ввести против них санкции.



Впрочем, новые американские санкции касаются отдельных персон. В Европе же далеко не все готовы к углублению санкционных войн с Россией, поскольку существуют ещё и соображения экономического характера. Например, глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Россия является важным партнером для энергетической безопасности на европейском континенте и останется им в будущем. По его словам, санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального нельзя привязывать к строительству газопровода «Северный поток - 2». С аналогичным заявлением выступил и официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт. Таким образом, европейцы совершенно не готовы терять доступ к российскому газу из-за приверженности к ценностям демократии, хотя и пытаются сохранить лицо.

Напомним, 21 января, Европейский парламент принял резолюцию в связи с ситуацией с Навальным. Блокирование завершения проекта строительства «Северного потока – 2», ужесточение антироссийских санкций и требование об освобождении Алексея Навального – основные положения документа, который носит рекомендательный характер и не выражает официальную позицию ЕС.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что решение о приостановке «Северного потока-2» может вынести только Германия. Для этого немецкое правительство должно отозвать разрешение на строительство. Собеседник НСН также напомнил, что всего три месяца назад 24 из 27 европейских стран подписали протестное письмо тогдашним властям США в защиту «Северного потока-2».

Здесь еще есть и другой внешний фактор. Экс-президент США Дональд Трамп весьма основательно разрушил внешние связи США, выйдя из многих международных организаций и соглашений, таких так Парижское соглашение по климату, ядерная сделка по Ирану с участием стран Европы и России и даже из Всемирной организации по здравоохранению. Также уходящая администрация президента США Дональда Трампа в январе ввела очередные санкции против строящегося газопровода. Однако уже в начале февраля новый президент США Джо Байден начал смену курса. США впервые заявили о готовности начать диалог о снятии санкции с «Северного потока – 2», сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации. Для начала диалога Вашингтон просит Германию представить предложения, которые устранят опасения США в отношении газопровода.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН рассказал, почему американцы перешли от стадии отрицания «Северного потока-2» к стадии торга. По его словам, Байден хочет сдружиться с Германией и Европой, поэтому нужно сделать какое-то послабление, нужно пространство для уступок, которые он сможет сделать. Тем более, что проект всё равно будет реализован.