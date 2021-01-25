Берлин призвал не связывать «Северный поток — 2» и Навального

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт призвал не связывать проект «Северный поток — 2» и арест оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, «прямой связи» между ними нет.

При этом Зайберт заявил, что в Берлине осуждают применение силы против мирных демонстрантов в России в минувшую субботу и призывают освободить Навального, а также всех задержанных на массовой акции граждан.