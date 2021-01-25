Берлин призвал не связывать «Северный поток — 2» и Навального
Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт призвал не связывать проект «Северный поток — 2» и арест оппозиционера Алексея Навального.
По его словам, «прямой связи» между ними нет.
При этом Зайберт заявил, что в Берлине осуждают применение силы против мирных демонстрантов в России в минувшую субботу и призывают освободить Навального, а также всех задержанных на массовой акции граждан.
Представитель немецкого правительства отметил, что российские граждане, вышедшие на улицы российских городов, «могут апеллировать к правам, записанным в российской Конституции и содержащимся в международных договорах», передает «Интерфакс».
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал ввести «действенные» санкции против России из-за ситуации с Навальным.
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