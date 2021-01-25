Берлин призвал не связывать «Северный поток — 2» и Навального

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт призвал не связывать проект «Северный поток — 2» и арест оппозиционера Алексея Навального.

По его словам, «прямой связи» между ними нет.

При этом Зайберт заявил, что в Берлине осуждают применение силы против мирных демонстрантов в России в минувшую субботу и призывают освободить Навального, а также всех задержанных на массовой акции граждан.

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Представитель немецкого правительства отметил, что российские граждане, вышедшие на улицы российских городов, «могут апеллировать к правам, записанным в российской Конституции и содержащимся в международных договорах», передает «Интерфакс».

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал ввести «действенные» санкции против России из-за ситуации с Навальным.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Алексей НавальныйСеверный Поток-2Германия
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