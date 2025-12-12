СМИ: Мошенники месяц готовились к атаке на Ларису Долину

Певица Лариса Долина стала жертвой хорошо подготовленной мошеннической схемы, над которой злоумышленники работали не менее месяца, сообщил RT источник, знакомый с материалами следствия и суда. По его словам, прежде чем выйти на контакт с артисткой, аферисты собрали полный массив данных о её банковских счетах и недвижимости.

Организатор схемы заранее подготовил инфраструктуру для преступления — от средств связи и серверов для совершения звонков до команды дропов, занимавшихся обналичиванием полученных средств.

Затем мошенники, выдавая себя за сотрудников силовых структур, почти полгода удерживали певицу в состоянии психологического давления, добиваясь переводов на подконтрольные счета.

Источник отмечает, что злоумышленники использовали десятки различных методов манипуляции, однако, согласно судебным документам, Долина не находилась под гипнозом и не страдала психическими расстройствами во время общения с ними, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
