СМИ: Мошенники месяц готовились к атаке на Ларису Долину

Певица Лариса Долина стала жертвой хорошо подготовленной мошеннической схемы, над которой злоумышленники работали не менее месяца, сообщил RT источник, знакомый с материалами следствия и суда. По его словам, прежде чем выйти на контакт с артисткой, аферисты собрали полный массив данных о её банковских счетах и недвижимости.

Организатор схемы заранее подготовил инфраструктуру для преступления — от средств связи и серверов для совершения звонков до команды дропов, занимавшихся обналичиванием полученных средств.