Глава МИД Австрии заявил, что санкции из-за Навального не нужно привязывать к «Северному потоку - 2»
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что Россия является важным партнером для энергетической безопасности на европейском континенте и останется им в будущем, сообщает ТАСС.
По его словам, санкции Евросоюза в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального нельзя привязывать к строительству газопровода «Северный поток - 2».
«Я думаю, что... смешиваются разные вещи», - отметил Шалленберг.
Глава австрийского дипведомства добавил, что «Северный поток - 2» служит надёжности энергоснабжения Европы. Что же касается ситуации с Навальным, то Шалленберг считает, что в этом отношении следует «принимать во внимание точечные санкции» в отношении аппарата юстиции, прокуратуры.
Как напоминает Ura.ru, судно «Фортуна» возобновило строительство газопровода в конце января.
Ранее Европейский союз ввёл санкции в отношении граждан России в связи с якобы инцидентом с Навальным, сообщает RT. Под ограничения попали, в том числе, директор ФСБ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. 22 августа его доставили из Омска в немецкую клинику, врачи которой заявили об отравлении россиянина веществом из группы «Новичок». Российские медики следов ядов не обнаружили.
Оппозиционер, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Изменить условный срок на реальный попросила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), представитель которой заявил, что оппозиционер многократно нарушил правила условного осуждения.
2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании в Мосгорсуде приговорил Навального к 3,5 годам реального заключения, из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев - в срок зачтено время, которое он провёл под домашним арестом, напоминает Ura.ru.
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