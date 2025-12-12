«Зверополис 2» преодолел отметку в $1 миллиард всего за 17 дней
Сиквел «Зверополиса» стал мировым бокс-офис-феноменом, собрав более $1 миллиарда всего за 17 дней после выхода в прокат.
Такой результат сделал его самым быстрым анимационным фильмом, достигшим миллиарда долларов, и второй картиной 2025 года, преодолевшей этот рубеж после ремейка «Лило и Стича».
Для Disney успех оказался историческим — студия впервые выпустила два мультфильма-миллиардера подряд. Перед «Зверополисом 2» аналогичного результата добилась «Моана 2» в конце 2024 года.
Премьера новой части состоялась 26 ноября, а стартовые сборы ($559,5 млн за первые пять дней) стали рекордом года среди всех мировых релизов. Фильм получил крайне высокие оценки зрителей и критиков, закрепив на Rotten Tomatoes рейтинг свежести в 96%, передает «Радиоточка НСН».
