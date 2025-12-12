«Зверополис 2» преодолел отметку в $1 миллиард всего за 17 дней

Сиквел «Зверополиса» стал мировым бокс-офис-феноменом, собрав более $1 миллиарда всего за 17 дней после выхода в прокат.

Такой результат сделал его самым быстрым анимационным фильмом, достигшим миллиарда долларов, и второй картиной 2025 года, преодолевшей этот рубеж после ремейка «Лило и Стича».