Европейские чиновники считают «совершенно невозможным» план Киева по вступлению в Евросоюз к 2027 году, сообщает Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

Украина имеет статус страны-кандидата, однако в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что это решение носило символический характер и не означает ускоренного принятия. Помимо этого, ряд государств — членов ЕС по-прежнему выступают против расширения союза за счет Украины.

В Евросоюзе предложили сократить численность ВС РФ в рамках мирного плана по Украине

Ранее Financial Times сообщала, что Украина якобы может быть принята в ЕС к 1 января 2027 года в рамках более широких договоренностей по урегулированию конфликта.

В России подчеркивают, что решение о вступлении в ЕС является суверенным правом Киева, хотя перспективы его реализации, по мнению Москвы, остаются спорными, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюз

