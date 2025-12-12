СМИ: В ЕС назвали «совершенно невозможным» вступление Украины к 2027 году

Европейские чиновники считают «совершенно невозможным» план Киева по вступлению в Евросоюз к 2027 году, сообщает Reuters со ссылкой на представителей ЕС.

Украина имеет статус страны-кандидата, однако в Брюсселе неоднократно подчеркивали, что это решение носило символический характер и не означает ускоренного принятия. Помимо этого, ряд государств — членов ЕС по-прежнему выступают против расширения союза за счет Украины.