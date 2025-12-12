Украинские дроны атаковали 14 населенных пунктов Белгородской области
Украинские беспилотники в пятницу нанесли удары по 14 населенным пунктам в пяти приграничных муниципалитетах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В Шебекино FPV-дроны повредили два грузовика и легковой автомобиль, а в селе Графовка загорелась крыша летней кухни после атаки дрона на домовладение. В соседнем Нежеголе осколками посечены кровли и фасады нескольких частных построек.
По словам Гладкова, в селе Ясные Зори поврежден легковой автомобиль. В Грайворонском округе удары беспилотников привели к разрушениям на коммерческом объекте и в частных домах в Грайвороне, Горе-Подол и Головчино, а также повредили машины в районе Дорогощи и в селе Глотово.
В поселке Чапаевский пострадал объект инфраструктуры, часть жителей осталась без электроснабжения. В Волоконовском округе разрушения получили дом в селе Коновалово и припаркованный автомобиль в поселке Рай, а в Красном Пахаре FPV-дрон атаковал «Газель». На автодороге Казинка — Рябики Валуйского округа дрон нанес удар по автомобилю, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru