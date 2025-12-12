Минобороны сообщило о перехвате 47 беспилотников ВСУ над девятью регионами

Российские средства противовоздушной обороны в пятницу перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, заявило Минобороны РФ. По данным ведомства, атака была отражена в период с 13:00 до 20:00 мск и затронула сразу несколько регионов страны.

Всего, как уточнили в министерстве, было сбито 13 дронов над Тульской областью, семь — над Московским регионом, еще по семь — над Орловской и Белгородской областями. Шесть аппаратов уничтожены над Брянской областью, три — над Калужской, два — над Курской. По одному беспилотнику сбиты над Нижегородской и Рязанской областями, отмечает RT.

Три человека пострадали после попадания БПЛА в многоэтажку в Твери

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа прошлого года на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

