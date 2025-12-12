Директор Долиной объяснил действия охраны после инцидента с журналистом

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что охранники певицы не нападали на представителя СМИ, а, напротив, предотвратили возможный несчастный случай.

По его словам, судить о ситуации он может лишь по появившемуся в сети видео, где, как он отметил, нет признаков агрессии со стороны телохранителей. Пудовкин утверждает, что журналист фактически «бросался под колеса», и охрана действовала, чтобы не допустить опасной ситуации.