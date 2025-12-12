Психолог объяснил слезы Долиной эмоциональностью, а не попыткой манипуляции

Психолог Сергей Ланг в комментарии aif.ru заявил, что слезы Ларисы Долиной, дважды расплакавшейся на сцене после резонансного квартирного спора, не являются манипуляцией, а отражают ее естественную эмоциональность.

Он напомнил, что творческие люди, особенно в пожилом возрасте, склонны к повышенной чувствительности, и подобные реакции могут быть связаны как с переживаниями, так и с радостью от выступления.

Директор Долиной объяснил действия охраны после инцидента с журналистом

Повышенное внимание к артистке возникло после судебного разбирательства, в рамках которого Хамовнический суд аннулировал сделку продажи ее квартиры 35-летней Полине Лурье, признав, что договор был подписан под влиянием третьих лиц.

Лурье осталась и без недвижимости, и без денег, а на Долину обрушилась волна критики. Ее концерты стали отменять, партнеры прекращали сотрудничество. Певица заявила о намерении вернуть 112 миллионов рублей, но без указания сроков, передает «Радиоточка НСН».

