Психолог объяснил слезы Долиной эмоциональностью, а не попыткой манипуляции

Психолог Сергей Ланг в комментарии aif.ru заявил, что слезы Ларисы Долиной, дважды расплакавшейся на сцене после резонансного квартирного спора, не являются манипуляцией, а отражают ее естественную эмоциональность.

Он напомнил, что творческие люди, особенно в пожилом возрасте, склонны к повышенной чувствительности, и подобные реакции могут быть связаны как с переживаниями, так и с радостью от выступления.