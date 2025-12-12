Около 1,5 тысяч человек эвакуировали из ВТБ Арены в Москве из-за угрозы взрыва

В Москве правоохранительные органы эвакуировали порядка 1,5 тысяч человек с территории ВТБ Арены после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Стадион на Ленинградском проспекте, где также расположены торговый центр «Арена Плаза» и концертный зал, был немедленно закрыт для проверки.

На месте работают кинологи, пожарные расчеты и бригады скорой помощи.

На 20:00 в комплексе был запланирован концерт, однако мероприятие оказалось сорвано из-за проведенной эвакуации и продолжающихся проверок, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
