Около 1,5 тысяч человек эвакуировали из ВТБ Арены в Москве из-за угрозы взрыва
12 декабря 202521:56
В Москве правоохранительные органы эвакуировали порядка 1,5 тысяч человек с территории ВТБ Арены после получения анонимного сообщения об угрозе взрыва.
Стадион на Ленинградском проспекте, где также расположены торговый центр «Арена Плаза» и концертный зал, был немедленно закрыт для проверки.
На месте работают кинологи, пожарные расчеты и бригады скорой помощи.
На 20:00 в комплексе был запланирован концерт, однако мероприятие оказалось сорвано из-за проведенной эвакуации и продолжающихся проверок, передает «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
