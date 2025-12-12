Президент Финляндии заявил, что мир на Украине «ближе, чем когда-либо»

Президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность в том, что Европа, США и Украина находятся максимально близко к достижению договоренностей по урегулированию конфликта.

На пресс-конференции он заявил, что за последние четыре года перспектива мира «никогда не была так близка». По словам Стубба, стороны стремятся выработать «какое-нибудь решение» уже до Рождества.

Ушаков допустил, что России может не понравиться новый план США по Украине

Ранее Стубб отмечал, что у Европы нет самостоятельного плана урегулирования и что в диалоге с США сейчас обсуждаются три документа — план из 20 пунктов, проект гарантий безопасности и подходы к восстановлению Украины.

Финский лидер подчеркивал, что переговорный процесс развивается интенсивно, а согласование позиций разных участников остается ключевым условием продвижения к миру, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / AP
ТЕГИ:УкраинаФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры