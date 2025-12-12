Президент Финляндии заявил, что мир на Украине «ближе, чем когда-либо»

Президент Финляндии Александр Стубб выразил уверенность в том, что Европа, США и Украина находятся максимально близко к достижению договоренностей по урегулированию конфликта.

На пресс-конференции он заявил, что за последние четыре года перспектива мира «никогда не была так близка». По словам Стубба, стороны стремятся выработать «какое-нибудь решение» уже до Рождества.