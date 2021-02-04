Законопроект о санкциях по делу Навального внесен в Конгресс США
Группа американских сенаторов внесла в Конгресс проект закона о введении ограничительных мер против России по делу оппозиционера Алексея Навального, следует из заявления сенаторов.
Согласно документу, администрации США предлагается определить, нарушала ли Москва международные нормы по применению биологического оружия, а также сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова. В случае, если будет принято решение о том, что те или иные чиновники нарушили международное законодательство, предполагается ввести против них санкции.
Тем временем, кабмин ФРГ не исключает новых санкций по ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.
Ранее в среду глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с ситуацией вокруг Навального «зашкаливает».
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