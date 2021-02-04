Законопроект о санкциях по делу Навального внесен в Конгресс США

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс проект закона о введении ограничительных мер против России по делу оппозиционера Алексея Навального, следует из заявления сенаторов.

Согласно документу, администрации США предлагается определить, нарушала ли Москва международные нормы по применению биологического оружия, а также сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова. В случае, если будет принято решение о том, что те или иные чиновники нарушили международное законодательство, предполагается ввести против них санкции.