Законопроект о санкциях по делу Навального внесен в Конгресс США

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс проект закона о введении ограничительных мер против России по делу оппозиционера Алексея Навального, следует из заявления сенаторов.

Согласно документу, администрации США предлагается определить, нарушала ли Москва международные нормы по применению биологического оружия, а также сделать определение по поводу убийства политика Бориса Немцова. В случае, если будет принято решение о том, что те или иные чиновники нарушили международное законодательство, предполагается ввести против них санкции.

МИД РФ оценил возможность введения Западом новых санкций против России

Тем временем, кабмин ФРГ не исключает новых санкций по ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее в среду глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что истерика Запада в связи с ситуацией вокруг Навального «зашкаливает».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйСанкции Против РоссииСША
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