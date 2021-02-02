Раскрыта причина отказа США от санкций за «Северный поток-2»

«Новый президент США Джо Байден хочет сдружиться с Германией и Европой, поэтому риторика и меняется – нужно сделать какое-то послабление. Тем более понятно, что проект всё равно будет реализован – просто либо через очень сложную конструкцию, либо попробовать как-то помягче этот сделать. Видимо, пытаются этот более мягкий вариант продать как послабление», - объяснил он.

Пикин также назвал одно из возможных условий для снятия санкций, которое Вашингтон может поставить Берлину.

«США исходят из того, что Германия должна предоставить какое-то подтверждение о постройке терминалов по приему сжиженного газа, как вариант. Хотя, на мой взгляд, дело не совсем в сжиженном газе. Ситуация показала, что он течет туда, где выгодно. Выгоднее было в Азии – и в Европе он не оставался. Думаю, какие-то подобные танцы с бубнами будут сделаны, но это, по большому счёту, не влияет на безопасность Европы», - отметил он.

Примечательно, что одним из пунктов США хотели бы видеть опцию отключения газопровода в случае, если Россия захочет оказать давление на Украину и снизить объёмы транзита через украинскую ГТС, передает Handelsblatt. Собеседник НСН считает, что на самом деле это не принципиальный момент, а лишь условие «для галочки».

«Мне кажется, Украина давно Америке надоела, и когда Байден проводил предвыборную кампанию, Украина не играла в ней ключевой роли. По большому счёту, прохождение газа через Украину больше нужно европейцам, чем американцам, потому что за счёт этих выпадающих расходов и можно было субсидировать какие-то деньги. А американцам, наоборот, – чем беднее Украина, тем проще на неё влиять. Я не уверен, что они сильно заинтересованы в сохранении транзита через Украину. Политически, может, они об этом говорят, но фактически они больше заинтересованы в слабой Украине, чтобы влиять на неё с помощью своих военных и политических рычагов», - заключил директор Фонда энергетического развития.