Швейцария присоединилась к 19-му пакету антироссийских санкций ЕС
Швейцария присоединилась к 19-му пакету санкций Евросоюза против России, говорится в сообщении правительства страны.
Ограничительные меры затронули 22 физических лица и 42 компании, чьи активы будут заморожены на территории Швейцарии. В перечень также включены 12 организаций из Китая и Гонконга. Среди россиян, попавших под санкции, — ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов, помощник заместителя председателя Совбеза РФ Олег Осипов, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин и другие, отмечает RT.
Новый пакет также предусматривает полный запрет на операции с пятью российскими банками — НКО «Истина», «Земским банком», «Абсолют банком», МТС-банком и Альфа-банком. Параллельно Швейцария поддержала и согласованные ЕС меры против Белоруссии, заморозив активы двух физических лиц и трех компаний, а также запретив им въезд и транзит.
19-й пакет санкций ЕС был одобрен 23 октября и включает ограничения на импорт российского СПГ, а также меры против крупнейших нефтяных компаний и судов. Запрет на закупку СПГ вводится поэтапно. Краткосрочные контракты завершатся через шесть месяцев, долгосрочные — с 1 января 2027 года, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швейцария присоединилась к 19-му пакету антироссийских санкций ЕС
- Минобороны сообщило о перехвате 47 беспилотников ВСУ над девятью регионами
- «Зверополис 2» преодолел отметку в $1 миллиард всего за 17 дней
- Около 1,5 тысяч человек эвакуировали из ВТБ Арены в Москве из-за угрозы взрыва
- Психолог объяснил слезы Долиной эмоциональностью, а не попыткой манипуляции
- Директор Долиной объяснил действия охраны после инцидента с журналистом
- Блокировку мата при наличии маркировки назвали позицией Незнайки
- ЕС согласовал бессрочную заморозку активов России на сумму около 210 млрд евро
- Власти Ленобласти анонсировали ограничения связи в период праздников
- Юрист напомнил, что участие в корпоративе не является обязанностью сотрудника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru