Швейцария присоединилась к 19-му пакету антироссийских санкций ЕС

Новый пакет также предусматривает полный запрет на операции с пятью российскими банками — НКО «Истина», «Земским банком», «Абсолют банком», МТС-банком и Альфа-банком. Параллельно Швейцария поддержала и согласованные ЕС меры против Белоруссии, заморозив активы двух физических лиц и трех компаний, а также запретив им въезд и транзит.

19-й пакет санкций ЕС был одобрен 23 октября и включает ограничения на импорт российского СПГ, а также меры против крупнейших нефтяных компаний и судов. Запрет на закупку СПГ вводится поэтапно. Краткосрочные контракты завершатся через шесть месяцев, долгосрочные — с 1 января 2027 года, передает «Радиоточка НСН».

