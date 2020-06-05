ЧП в Норильске - предвозвестник социальных потрясений?

Кремль не слышал никаких призывов к национализации «Норникеля» или к использованию правоохранительных органов для смены собственников компании. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что что такой темы для комментариев просто не существует. Ранее бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров заявил, что звучат призывы к национализации компании после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Также, по его словам, некоторые представители власти публично предлагают использовать следственные органы для смены её собственников и менеджмента, что формируют опасный прецедент для бизнеса.

Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов отметил в эфире НСН, что национализация подобных компаний, сама по себе, была бы даже полезной для общего блага.

«Такие сложные, дорогостоящие производства, особенно связанные с извлечением полезных ископаемых, должны быть в государственной собственности. Хотя, споры о том, что должно быть у государства, а что у частников ведутся ещё с античных времён.