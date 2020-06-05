ЧП в Норильске - предвозвестник социальных потрясений?
Экс-председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов в эфире НСН прокомментировал призывы национализировать «Норникель» из-за экологической катастрофы.
Кремль не слышал никаких призывов к национализации «Норникеля» или к использованию правоохранительных органов для смены собственников компании. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что что такой темы для комментариев просто не существует. Ранее бывший совладелец «Норникеля» Михаил Прохоров заявил, что звучат призывы к национализации компании после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Также, по его словам, некоторые представители власти публично предлагают использовать следственные органы для смены её собственников и менеджмента, что формируют опасный прецедент для бизнеса.
Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов отметил в эфире НСН, что национализация подобных компаний, сама по себе, была бы даже полезной для общего блага.
«Такие сложные, дорогостоящие производства, особенно связанные с извлечением полезных ископаемых, должны быть в государственной собственности. Хотя, споры о том, что должно быть у государства, а что у частников ведутся ещё с античных времён.
Споры о том, что должно быть у государства, а что у частников ведутся ещё с античных времён.
Сократ, Платон, Аристотель затрагивали этот вопрос. Спор продолжается и сейчас с переменным успехом – то одна доктрина становится ведущей, то другая. Конечно, такие производства, как ВПК, железнодорожный и морской транспорт, воздушное сообщение, добыча полезных ископаемых – всё это более органично вписывалось бы в логику государственного развития. Тем более, они связаны с опасностью для жизни людей, требуют особого отношения, заботы», - отметил собеседник НСН.
По словам Руслана Хасбулатова, ЧП в Норильске показательно в плане безответственного отношения к делу даже, порой, самых эффективных топ-менеджеров.
«Частник, например, тот же Потанин, какой бы он ни был золотой, главная цель у него всё равно не социальная, а извлечение прибыли любыми путями. Вот они там говорят: началось таяние вечной мерзлоты. Однако процесс этот в арктической зоне идёт как минимум последние 10 лет, что же они не могли проверить, что происходит под их хранилищами топлива, платформу, на которой оно стоит.
Посадили там какого-то начальника цеха, наверное ещё разнорабочего посадят – это не дело!
Они просто обязаны были это сделать, а так получается прямое упущение, халатность. Причём, со стороны главного руководства! А то посадили там какого-то начальника цеха, наверное, ещё разнорабочего посадят – это не дело!», - подчеркнул член-корреспондент РАН.
Как отмечает Руслан Хасбулатов, позиции сторонников государственной собственности в нашей стране слабы из-за неэффективности самого государства. Однако доминирование либеральных представлений в экономике чревато социальным взрывом, причём во всём мире, уверен он:
«Наши частные компании, даже самые процветающие, неэффективны, а государство ещё больше. В этом и заключается проблема. Нормальное государство должно контролироваться парламентом, должностные лица обязаны отчитываться – не формально, а по сути. Если бы государство было таким, то, практически, вся тяжёлая промышленность и вышеназванные отрасли логично и органично были бы вплетены в ткань государственного регулирования и собственности.
Закономерное следствие доминирования либеральной концепции в экономике – огромный разрыв между большинством неимущих граждан и горсткой магнатов. Такое положение во всём мире, отсюда и грядущие социальные битвы.
Я вообще сторонник Кейнсианского направления в экономической политике, а не либерального, который у нас сейчас преобладает, как и в большинстве стран мира. Закономерное следствие доминирования либеральной концепции в экономике – огромный разрыв между большинством неимущих граждан и горсткой магнатов. Такое положение во всём мире, отсюда и грядущие социальные битвы. Они неминуемо начнутся рано или поздно. Власти же бездействуют, в том числе в России, делают вид, что всё нормально, ничего не происходит».
Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. В результате повреждения резервуара вытекло около 22 тысяч кубометров дизельного топлива. Часть попала в местный ручей и реку Амбарную. На территории Красноярского края введён режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Возбуждено несколько уголовных дел. В компании «Норникель», которой принадлежит ТЭЦ-3, утверждают, что причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
Глава компании Владимир Потанин заявил, что «Норникель» устранит последствия разлива нефтепродуктов за свой счет. Стоимость работ оценивается в 10 миллиардов рублей, заявил он в ходе совещания по экологии с президентом Владимиром Путиным.
Глава государства поддержал такое решение, однако отметил, что ЧП можно было избежать, если бы компания своевременно заменила резервуар для дизельного топлива. Путин поручил взять ситуацию в Норильске под полный контроль и бескомпромиссно разобраться в причинах произошедшего. Он также распорядился оперативно подготовить поправки в законодательство для предотвращения подобных ЧП.
Президент подчеркнул, что неприемлемо жить по логике «после нас хоть потоп». По его словам, сама природа дает сигнал, что устойчивое развитие возможно только при соблюдении баланса между благосостоянием общества и экологической безопасности.
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