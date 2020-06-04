Ущерб в 100 млрд и невосполнимый - природе: Норильск устраняет последствия техногенной катастрофы
НСН рассказывает, как город при помощи МЧС борется с гигантским разливом топлива.
Устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске займет более 10 лет. Такого мнения придерживается координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace Василий Яблоков, пишет РИА Новости. При этом, эксперт подчеркнул, что экосистема за этот срок вряд ли сможет восстановиться. Также он не исключил возможности попадания нефтепродуктов в Карское море. По данным российского отделения Greenpeace, эта техногенная катастрофа является самой крупной в арктической зоне России. Подсчитать, как вред окружающей среде был нанесен пока сложно, но понятно, что он – огромен.
29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошла разгерметизация одного из резервуаров. Как считают в компании-владельце «Норникель», причиной аварии могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты. В итоге сдвинулись опоры под топливными цистернами.
Объём утечки превысил 20 тысяч тонн топлива, а площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Ущерб оценивается в 100 миллиардов рублей. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил три уголовных дела.
На место уже прибыл губернатор Красноярского края Александр Усс. Вместе с главой МЧС России Евгением Зиничевым, а также руководителем Росприроднадзора Светланой Радионовой он проведет несколько рабочих совещаний.
С 3 июня в Красноярском крае из-за ЧП в Норильске введён режим ЧС федерального уровня. Но самое возмутительное в этой ситуации, что упущено время. О произошедшем руководители компании не стали сообщать ни властям региона, ни МЧС. О произошедшем стало известно из соцсетей, местные жители жаловались на тяжелейший запах. Разлив топлива попал, в том числе, в водосборные площади водных объектов — ручья Безымянного, а также рек Далдыкан и Амбарной.
Во время видеосовещания президент России Владимир Путин призвал немедленно разобраться в ситуации, но самое главное - немедленно приступить к ликвидации последствий техногенной катастрофы.
Работа уже началась. Чрезвычайную ситуацию устраняют почти 200 человек, задейстовано 35 единиц техники. Как сообщили в оперативном штабе по ликвидации последствий ЧС, с акватории реки Амбарная собрано 75 куб. м нефтепродуктов, две трети из них сожгли. На реке установлено шесть боновых заграждений общей протяженностью 950 м, сорбентом обработано 1,6 тыс. кв. м акватории.
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