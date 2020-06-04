Ущерб в 100 млрд и невосполнимый - природе: Норильск устраняет последствия техногенной катастрофы

Устранение последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске займет более 10 лет. Такого мнения придерживается координатор проектов по климату и энергетике Greenpeace Василий Яблоков, пишет РИА Новости. При этом, эксперт подчеркнул, что экосистема за этот срок вряд ли сможет восстановиться. Также он не исключил возможности попадания нефтепродуктов в Карское море. По данным российского отделения Greenpeace, эта техногенная катастрофа является самой крупной в арктической зоне России. Подсчитать, как вред окружающей среде был нанесен пока сложно, но понятно, что он – огромен.

29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» произошла разгерметизация одного из резервуаров. Как считают в компании-владельце «Норникель», причиной аварии могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты. В итоге сдвинулись опоры под топливными цистернами.

Объём утечки превысил 20 тысяч тонн топлива, а площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров. Ущерб оценивается в 100 миллиардов рублей. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил три уголовных дела.