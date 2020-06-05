Обнародованы снимки разлива топлива в Норильске, сделанные из космоса

Большинство ограничений, введенных из-за коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля Но к прежнему образу жизни москвичи смогут вернуться через год Данные, собранные для выдачи цифровых пропусков, Собянин обещал уничтожить после окончания пандемии коронавируса В Москве вводится новый вид пропусков – для посещения МФЦ