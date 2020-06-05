Обнародованы снимки разлива топлива в Норильске, сделанные из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» обнародовала спутниковые снимки разлива дизельного топлива в Норильске. Фотографии опубликованы на официальном сайте организации.
Снимки были сделаны с российских спутников.
Разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива произошел 29 мая. Президент РФ Владимир Путин из-за инцидента ввел в Красноярском крае режим ЧС федерального уровня.
В настоящее время ведется ликвидация последствий произошедшего. Ранее чем чревата эта катастрофа «МИР 24» рассказала эколог Наталья Чернышева.
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