О норильской аварии в Москве узнали через полчаса, в Красноярске – через два дня

Разнос, который президент Владимир Путин устроил в среду руководству Красноярского края, где произошел масштабный разлив нефтепродуктов на территории ТЭЦ Норильской топливно-энергетической компании, может иметь долгоиграющие последствия, в особенности для руководства региона. Выясняется, что губернатор и чиновники его администрации – единственные, кто не владел информацией о случившейся аварии в течение целых двух суток. А, между тем, в Москву эта информация поступила уже в течение получаса с момента происшествия. Как стало известно «Коммерсанту», сообщение об утечке топлива поступило в норильское управление ГО и ЧС сразу после инцидента 29 мая в 12:55, а уже в 13:20 - в Минэнерго России, то есть в Москву. Более того, в тот же день приказ о введении режима чрезвычайной ситуации был доведен до властей Норильска 29 мая в 18:40.

На совещании, специально созванном в связи со случившимся в Норильске инцидентом, глава государства задался риторическим вопросом, почему краевые власти узнали об аварии только из соцсетей. По его распоряжению, разливу нефтепродуктов в Норильске придан статус чрезвычайной ситуации федерального характера – в местные реки и в землю вылилось более 20 тысяч тонн топлива. Как уже писала НСН, предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах в районе разлива нефти под Норильском превышены в десятки тысяч раз. Кроме того, по поручению президента правоохранительным органам предстоит разобраться в задержке информирования об аварии.

Следственные действия в связи с разливом дизтоплива, который называют одним из крупнейших в заполярной Арктике, уже начались. Возбуждено стразу три уголовных дела, по статьям о порче земли, загрязнении вод и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Есть и первый задержанный - начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3. Все уголовные дела по этому инциденту переданы в центральный аппарат Следственного комитета.

К работам на месте разлива привлечен отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий значительный опыт ликвидации последствий такого рода чрезвычайных ситуаций. Специалистам удалось выставить боновые заграждения на реке Амбарная, ограничив движение пятна нефтепродуктов. Вывезено порядка 780 тонн загрязненного грунта. По оценкам экспертов, которые приводит ТАСС, ущерб, нанесенный разливом топлива, может исчисляться десятками миллиардов рублей, а последствия аварии будут наблюдаться не один год.

