Депутат Госдумы потребовал отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

В обращении утверждается, что связанная с «Норникелем» компания лишь спустя два дня после аварии на ТЭЦ-3 в Красноярском крае сделала соответствующее заявление, а также попыталась преуменьшить масштаб катастрофы, сообщает РБК.

Якубовский также заявил, что якобы руководство «Норникеля» во главе с Потаниным отказывало руководителям АО «НТЭК» в заявках на финансирование капремонта резервуаров.

Между тем, «Норникель» ранее опроверг версию о замалчивании ЧП на ТЭЦ в Норильске.



