Депутат Госдумы потребовал отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский потребовал временно отстранить Владимира Потанина от руководства ГМК «Норильский никель» в связи с разливом топлива в Норильске. Соответствующий депутатский запрос парламентарий направил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

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В обращении утверждается, что связанная с «Норникелем» компания лишь спустя два дня после аварии на ТЭЦ-3 в Красноярском крае сделала соответствующее заявление, а также попыталась преуменьшить масштаб катастрофы, сообщает РБК.

Якубовский также заявил, что якобы руководство «Норникеля» во главе с Потаниным отказывало руководителям АО «НТЭК» в заявках на финансирование капремонта резервуаров.

Между тем, «Норникель» ранее опроверг версию о замалчивании ЧП на ТЭЦ в Норильске.


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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГосдумаКрасноярский Край
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