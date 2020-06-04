Депутат Госдумы потребовал отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Якубовский потребовал временно отстранить Владимира Потанина от руководства ГМК «Норильский никель» в связи с разливом топлива в Норильске. Соответствующий депутатский запрос парламентарий направил главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.
В обращении утверждается, что связанная с «Норникелем» компания лишь спустя два дня после аварии на ТЭЦ-3 в Красноярском крае сделала соответствующее заявление, а также попыталась преуменьшить масштаб катастрофы, сообщает РБК.
Якубовский также заявил, что якобы руководство «Норникеля» во главе с Потаниным отказывало руководителям АО «НТЭК» в заявках на финансирование капремонта резервуаров.
Между тем, «Норникель» ранее опроверг версию о замалчивании ЧП на ТЭЦ в Норильске.
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