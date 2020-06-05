Скупой платит дважды. Президентский урок владельцу «Норникеля» Потанину

Показательный урок преподал президент Владимир Путин основному владельцу компании «Норникель», на территории дочернего предприятия которого в Норильске произошел крупнейший за несколько десятилетий разлив нефтепродуктов. Во время сеанса видеосвязи с главой государства Владимир Потанин, находившийся на месте ЧП, которому присвоен статус федерального масштаба, заверил, что компания возьмет на себя все расходы по устранению последствий аварии на ТЭЦ-3. Это правильно, - согласился президент.

И далее последовал урок арифметики. Путин осведомился, в какую сумму оценивает его собеседник предстоящие затраты, и получил ответ, согласно которому, «Норникелю» это обойдется в 10 миллиардов рублей, а то и больше. «Про штрафы я не могу судить, сколько насчитают - столько насчитают», - добавил Потанин. Следующим вопросом, который интересовал Путина, стала стоимость одной емкости для хранения нефтепродуктов. Потанин заметил, что ему трудно ответить на вопрос, но предположил, что это – сотни миллионов рублей. «Одна емкость, думаю, что меньше. Один резервуар, где хранилось топливо, он стоит гораздо меньше, в разы», - отметил Путин. И продолжил мысль:

«Если бы своевременно поменяли, и ущерба бы не было экологического, и расходы бы такие не нужно было нести компании», -

заявил Владимир Путин, намекая на появившиеся сообщения о том, что руководство «Норникеля» во главе с Потаниным якобы отказывало руководителям АО «НТЭК» в неоднократных заявках на финансирование капремонта резервуаров ТЭЦ-3.

Ущерб от аварии в Норильске для Владимира Потанина и его «Норникеля» вряд ли ограничится 10-ю миллиардами рублей. Из лопнувшего резервуара ТЭЦ-3 в местные реки и в грунт попало более 20 тысяч тонн дизтоплива, по оценке Росприроднадзора, предельно допустимые концентрации вредных веществ превышены в десятки тысяч раз. А потому после подсчета разницы затрат на плановый ремонт оборудования и ликвидации последствий ЧС Владимир Путин продолжил вгонять в расходы богатейшего бизнесмена страны. По словам главы государства, собственники компании обязаны оперативно полностью ликвидировать загрязнение почвы и воды. Владимиру Потанину ничего не оставалось, кроме как заверить президента в том, что экологическую систему вернут в нормальное состояние.

И все же Владимиру Потанину, вероятно, стоит считать, что он легко отделался в этой ситуации. За него вступился сегодня даже его бывший деловой партнер по «Норникелю», а впоследствии оппонент в скандальном разделе активов Михаил Прохоров. В своем заявлении он обратил внимание на «огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия (…), а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании», которые последовали после ЧП в Норильске. Из Кремля на это прозвучал успокоительный ответ: там не слышали публичных призывов к национализации «Норникеля», - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

