Пока ищут виновных, спасатели устраняют разлив топлива в Норильске
НСН разбиралась в причинах техногенной катастрофы в Норильске, эколог Роман Пукалов поясняет, как минимизировать ущерб природе.
Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива. Согласно актам внеплановых проверок службы, опубликованных в системе СПАРК, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2017 и 2018 годах указывала «дочке» «Норильского никеля» Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) на нарушения при эксплуатации площадки с резервуарами дизельного топлива ТЭЦ-3.
Как пишет РБК, к осени 2015-го компания должна была отчистить от ржавчины наружную поверхность стенок и кровли резервуаров и восстановить антикоррозионное покрытие, а к октябрю 2016 года — провести неразрушающий контроль днища. Ничего из этого сделано не было, констатировал в отчете инспектор Ростехнадзора.
Депутат Госдумы Александр Якубовский направил запрос на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в котором, утверждается, что «именно руководство предприятия во главе с Владимиром Потаниным в течение последних пяти лет отказывало руководителям АО «НТЭК» в заявках на финансирование капремонта резервуаров», один из которых и дал течь.
При этом в «Норникеле» считают, что причиной аварии могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты. В итоге сдвинулись опоры под топливными цистернами. Техногенная катастрофа на ТЭЦ-3 произошла 29 мая. Из расположенного на территории резервуара выплеснулось около 21 тыс. т дизеля, из них 6 тыс. т попало в грунт, остальное в воду.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что разлившееся дизельное топливо не будут сжигать, его планируют поместить в резервуары, а затем очистить от воды,
Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов заявил НСН, что последствия катастрофы могут быть уменьшены в разы, если МЧС сработает оперативно и профессионально на месте техногенной катастрофы.
«Активные действия будут продолжаться несколько дней, а процесс рекультивации займет около 2-3 недель, нужен также постоянные мониторинг реки Пясины. Ясно, что ущерб причинен немалый финансовый. А для природы… Одно могу сказать, что ситуация лучше, чем бывает при разливе сырой нефти. Она долгие годы сохраняется на берегах, на дне водоемов. Дизельное топливо – преобразованный нефтепродукт, легче собирается. Сказать, что произошла суперкатастрофа нельзя. Но многое будет зависеть от действий спасателей. Чем больше они откачают, тем лучше будет ситуация», -резюмировал Роман Пукалов.
В оперативном штабе сообщили, что установлено девять боновых заграждений на реках Амбарная и Пясино для предотвращения дальнейшего разлива дизельного топлива, попавшего в воду. Их протяженность составляет более 1 км.
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