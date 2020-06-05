Пока ищут виновных, спасатели устраняют разлив топлива в Норильске

Ростехнадзор предупреждал «Норникель» о проблемах с хранением топлива. Согласно актам внеплановых проверок службы, опубликованных в системе СПАРК, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору в 2017 и 2018 годах указывала «дочке» «Норильского никеля» Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) на нарушения при эксплуатации площадки с резервуарами дизельного топлива ТЭЦ-3.

Как пишет РБК, к осени 2015-го компания должна была отчистить от ржавчины наружную поверхность стенок и кровли резервуаров и восстановить антикоррозионное покрытие, а к октябрю 2016 года — провести неразрушающий контроль днища. Ничего из этого сделано не было, констатировал в отчете инспектор Ростехнадзора.

Депутат Госдумы Александр Якубовский направил запрос на имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, в котором, утверждается, что «именно руководство предприятия во главе с Владимиром Потаниным в течение последних пяти лет отказывало руководителям АО «НТЭК» в заявках на финансирование капремонта резервуаров», один из которых и дал течь.

При этом в «Норникеле» считают, что причиной аварии могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты. В итоге сдвинулись опоры под топливными цистернами. Техногенная катастрофа на ТЭЦ-3 произошла 29 мая. Из расположенного на территории резервуара выплеснулось около 21 тыс. т дизеля, из них 6 тыс. т попало в грунт, остальное в воду.