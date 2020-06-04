Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске
В организации «Зелёный патруль» заявили НСН, что разлив дизтоплива менее критичен для природы, чем сырой нефти, но спасателям нужно как можно быстрее ликвидировать катастрофу.
Проверка Росприроднадзора после разлива дизельного топлива займет в Норильске около 20 дней. По ее итогам, пообещала возглавляющая ведомство Светлана Радионова, виновные будут привлечены к ответственности. Росприроднадзор перебросил дополнительные силы лаборатории в город, на данный момент специалисты берут по 15 проб в сутки, и их количество наращивается каждый день.
Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов заявил НСН, что последствия катастрофы могут быть уменьшены в разы, если МЧС сработает оперативно и профессионально на месте техногенной катастрофы.
«Работы продолжаются, сейчас локализован разлив по течению вниз реки Амбарная. Дизельное топливо ушло по реке примерно на 20 км. Какие объемы просочились в землю, какие – остались на грунте, сколько выгорело во время возгорания автомобиля, сейчас сложно оценить ущерб. Сейчас выбрана правильная методика ликвидации разлива, откачка обязательна. Но другая проблема – куда откачивать? Имеющиеся емкости не рассчитаны на большие объемы», - обозначил проблему эксперт.
Экологи видят два пути решения проблемы: организовывать временные амбары на реке Амбарной. Это либо искусственное понижение, которое будет сооружено. Либо это будут естественное. Но и те, и другие необходимо выстилать геомембраной. Это нужно чтобы в почву не уходили остатки топлива после испарения.
«Активные действия будут продолжаться несколько дней, а процесс рекультивации займет около 2-3 недель, нужен также постоянные мониторинг реки Пясины. Ясно, что ущерб причинен немалый финансовый. А для природы… Одно могу сказать, что ситуация лучше, чем бывает при разливе сырой нефти. Она долгие годы сохраняется на берегах, на дне водоемов. Дизельное топливо – преобразованный нефтепродукт, легче собирается. Сказать, что произошла суперкатастрофа нельзя. Но многое будет зависеть от действий спасателей. Чем больше они откачают, тем лучше будет ситуация», -резюмировал Роман Пукалов.
В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска произошел инцидент: из-за внезапного проседания опор получил повреждения один из резервуаров хранения дизтоплива, в результате произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
441 тыс.+8 831 / сут.
Умерли
5 384+169 / сут.
Выздоровели
205 тыс.+8 666 / сут.
- Американский самолет привез в России новую партию аппаратов ИВЛ
- Пригожин назвал Охлобыстина трусом
- Названы новые доводы в пользу искусственного происхождения COVID-19
- Новосибирские спасатели прибыли в Норильск для борьбы с последствиями утечки топлива
- Ущерб в 100 млрд и невосполнимый - природе: Норильск устраняет последствия техногенной катастрофы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru