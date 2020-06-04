Эколог рассказал о минимизации ущерба от ЧП в Норильске

Проверка Росприроднадзора после разлива дизельного топлива займет в Норильске около 20 дней. По ее итогам, пообещала возглавляющая ведомство Светлана Радионова, виновные будут привлечены к ответственности. Росприроднадзор перебросил дополнительные силы лаборатории в город, на данный момент специалисты берут по 15 проб в сутки, и их количество наращивается каждый день.

Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зелёный патруль», эколог Роман Пукалов заявил НСН, что последствия катастрофы могут быть уменьшены в разы, если МЧС сработает оперативно и профессионально на месте техногенной катастрофы.

«Работы продолжаются, сейчас локализован разлив по течению вниз реки Амбарная. Дизельное топливо ушло по реке примерно на 20 км. Какие объемы просочились в землю, какие – остались на грунте, сколько выгорело во время возгорания автомобиля, сейчас сложно оценить ущерб. Сейчас выбрана правильная методика ликвидации разлива, откачка обязательна. Но другая проблема – куда откачивать? Имеющиеся емкости не рассчитаны на большие объемы», - обозначил проблему эксперт.