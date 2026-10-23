Путин: Русские и украинцы — один народ
Киев и его западные спонсоры относятся к украинцам как к «расходному материалу», заявил на съезде Союза театральных деятелей президент России Владимир Путин.
По его словам, «людей, как бездомных собак, собирают на улицах и насильно отправляют на фронт». Глава государства указал, что в ВСУ — около полумиллиона дезертиров. Россия с самого начала выступала за мирное разрешение конфликта, «предлагала Украине договориться с Донбассом, но Киев выбрал пушки».
«Последние генетические исследования показывают, что русские и украинцы — один народ», - отметил российский лидер.
Также, по словам Путина, утраченные Киевом земли являются историческими территориями России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин: Русские и украинцы — один народ
- 16 человек погибли из-за землетрясения в 7 балов в Китае
- Путин считает разговоры в ЕС о начале подготовки войны с РФ шизофренией
- СМИ: Страны Персидского залива обошли РФ по поставкам нефти в Индию
- Путин: Утраченные Киевом земли являются историческими территориями России
- Вэнс: Россия не «крутит Трампом как хочет» в сделке по дизелю
- СМИ: Трамп попросил Маска снять ограничения в работе Starshield на Украине
- Минпромторг предложил отсрочить уплату утильсбора автопроизводителям
- СМИ: Помощники главы Пентагона Хегсета повредили исторический глобус Эйзенхауэра
- Центр ФСБ отреагировал на обнаруженную ИИ уязвимость сайтов