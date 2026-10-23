По его словам, «людей, как бездомных собак, собирают на улицах и насильно отправляют на фронт». Глава государства указал, что в ВСУ — около полумиллиона дезертиров. Россия с самого начала выступала за мирное разрешение конфликта, «предлагала Украине договориться с Донбассом, но Киев выбрал пушки».

«Последние генетические исследования показывают, что русские и украинцы — один народ», - отметил российский лидер.

Также, по словам Путина, утраченные Киевом земли являются историческими территориями России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

