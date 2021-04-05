Кудрин рассказал, когда в России снизится уровень бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что есть меры, которые могут позволить вдвое снизить уровень бедности в России раньше 2030 года, сообщет РИА Новости.
По его словам, ведомство уже направило свои предложения в правительство. Кудрин не стал рассказывать о предлагаемых мерах слишком подробно, при этом назвав их «социально чувствительными».
«Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры... Потому что много обещаний вызывает много ожиданий», - добавил глава СП.
Ранее Кудрин предложил выплачивать социальные пособия не только семьям с детьми, сообщает RT. По его словам, расчёт соцвыплат исходя из дефицита семьи может стать одной из мер снижения бедности.
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