Кудрин рассказал, когда в России снизится уровень бедности

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что есть меры, которые могут позволить вдвое снизить уровень бедности в России раньше 2030 года, сообщет РИА Новости.

По его словам, ведомство уже направило свои предложения в правительство. Кудрин не стал рассказывать о предлагаемых мерах слишком подробно, при этом назвав их «социально чувствительными».

«Я сейчас не хотел бы озвучивать некоторые конкретные меры... Потому что много обещаний вызывает много ожиданий», - добавил глава СП.

Ранее Кудрин предложил выплачивать социальные пособия не только семьям с детьми, сообщает RT. По его словам, расчёт соцвыплат исходя из дефицита семьи может стать одной из мер снижения бедности.