Экс-министр экономики РФ: Кудрин просит силовиков «затянуть пояса» ради россиян

Ранее сегодня на встрече с фракцией «Единой России» в Госдуме Кудрин заявил, что снижения бедности в два раза можно добиться в ближайшие годы. По его словам, это «финансово емкая история», то есть требует больших трат, называть детали Кудрин не стал, объяснив, что меры являются «социально чувствительными». Кудрин добавил, что предложения Счетной палаты сейчас находятся на рассмотрении правительства.

Нечаев уточнил, что если добавлять к силовикам еще и расходы на госуправление, тогда это будет до 20% всего бюджета.

«Я имею ввиду Минобороны, правоохранительные органы, Росгвардию, которая в последние время была абсолютным приоритетом. Они все время закупают все новые и новые изделия для себя. Такое ощущение, что страна готовится как минимум к защите от революции. Достаточно резко в последние годы выросли расходы на судейскую сферу, безопасность, правоохранительную деятельность, контрразведывательную и тому подобное. К этому можно добавить постоянно растущие доходы на госуправление», — отметил экс-министр.

Он также обратило внимание, что что в ближайший месяц Минфин направит на покупку валюты в рамках так называемого бюджетного правила почти 186 млрд рублей.

«Это ослабит рубль и даст дополнительный импульс инфляции. Это бюджетное правило можно было бы сейчас поменять и направить деньги на борьбу с бедностью, а не складывать в кубышку на черный день, потому что, с моей точки зрения, черный день уже наступил», — заявил Нечаев, добавив, что применить такие подходы сейчас «абсолютно необходимо».

Отступление от бюджетного правила Нечаев назвал менее «социально чувствительным и драматичным» но, по его словам, он вызовет недовольство бывших коллег Кудрина.

Ранее президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что к 2030 году доля россиян, живущего за чертой бедности, должна снизиться с текущих 13,5% до 6,5%.

