Росгвардия закупит боеприпасы для борьбы с массовыми беспорядками

Росгвардия объявила аукцион на поставку 15,4 тысячи гранат нелетального действия, передает РИА Новости.

Сообщается, что ведомство закупает средства радиационной, биологической и химической защиты, большинство из которых не могут привести к смерти человека. В зависимости от специфики гранаты предзначаются для борьбы с террористами, а также для воздействия на участников массовых беспорядков и несанкционированных скоплений.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ об изменениях в руководстве Росгвардии. От занимаемых должностей освобождены замдиректора, главнокомандующий войсками национальной гвардии генерал-лейтенант Юрий Бабкин, руководитель договорно-правового департамента генерал-майор Александр Школьников и начальник управления службы Росгвардии по Северной Осетии полковник Эльбрус Рамонов.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев рассказал телеграм-каналу «Радиоточка НСН» о вероятном предложении главы Счетной палаты Алексея Кудрина сократить расходы на силовиков в качестве мер по борьбе с бедностью.

