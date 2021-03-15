Депутат Госдумы заявил о бедности в России на уровне 40 процентов

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев заявил, что в России перевернутая система бедности, и бедными могут быть даже работающие граждане, сообщает Ura.ru.

По мнению парламентария, если использовать метод лишения, то уровень бендности в России будет в два раза выше официальной статистики.

«Бедность у нас достигла крайних размеров. По официальной статистике она порядка 20%. А если посчитать, есть такая методика лишений, я думаю, она более правильна, и тогда будет где-то 40%», - подчеркнул Коломейцев.

Методика лишений основывается на прямом анализе степени удовлетворения потребностей, в том числе возможностью употребления мясных или рыбных блюд хотя бы два раза в неделю или, например, выполнения ремонта в жилище в случае крайней необходимости.

Ранее президент РФ Владимир Путин, сославшись на выводы Всемирного банка, заявил, что более 70% граждан России можно отнести к среднему классу. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН отметил, что назвать средним классом тех, «кто получает по нынешнему курсу чуть более 200 долларов - это всё равно что поворошить палкой в муравейнике».

