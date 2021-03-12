В Госдуме призвали вывести из тени «подозрительно бедных» россиян

Министерство труда и соцзащиты засомневалось в необходимости выплаты детских пособий "подозрительно бедным" семьям, пишет «Коммерсант». В ведомстве считают, что тем, кто официально зарабатывает мало, а на деле владеет значительным имуществом, например, несколькими домами, автомобилями и большими сбережениями, выплачивать пособия не нужно.

Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что согласен с основными принципами предложения, но призвал дождаться официального выхода документа.

«Какой-либо вывод можно будет делать только тогда, когда правительство примет итоговый документ. С другой стороны, я понимаю, что когда принималось решение о выплате средств семьям с детьми до 16 лет, деньги получили и бедные семьи, и дети олигархов, крупных чиновников, банкиров, потому что не использовались никакие критерии нуждаемости и адресности. В социальной политике адресность - когда помощь оказывается тем, кому необходимо - должен быть одним из основополагающих принципов. Опять же, какие-либо ограничительные меры не должны привести к тому, чтобы те, кто действительно нуждается, выпали из той социальной группы, которая рассчитывает на меры поддержки», - уточнил он.