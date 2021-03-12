В Госдуме призвали вывести из тени «подозрительно бедных» россиян
Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что помощь малоимущим семьям нужно сделать более адресной и эффективной.
Министерство труда и соцзащиты засомневалось в необходимости выплаты детских пособий "подозрительно бедным" семьям, пишет «Коммерсант». В ведомстве считают, что тем, кто официально зарабатывает мало, а на деле владеет значительным имуществом, например, несколькими домами, автомобилями и большими сбережениями, выплачивать пособия не нужно.
Глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов в эфире НСН заявил, что согласен с основными принципами предложения, но призвал дождаться официального выхода документа.
«Какой-либо вывод можно будет делать только тогда, когда правительство примет итоговый документ. С другой стороны, я понимаю, что когда принималось решение о выплате средств семьям с детьми до 16 лет, деньги получили и бедные семьи, и дети олигархов, крупных чиновников, банкиров, потому что не использовались никакие критерии нуждаемости и адресности. В социальной политике адресность - когда помощь оказывается тем, кому необходимо - должен быть одним из основополагающих принципов. Опять же, какие-либо ограничительные меры не должны привести к тому, чтобы те, кто действительно нуждается, выпали из той социальной группы, которая рассчитывает на меры поддержки», - уточнил он.
Минтруд добавил, что помощь малоимущим семьям хотят сделать более адресной и эффективной. При этом размер «детских» выплат хотят увеличить на 75-100 процентов прожиточного минимума, если базовая сумма начислений не позволяет семье переступить черту бедности.
«Объективно говоря, у нас есть проблемы с "серым" заработком, с зарплатами в конвертах, с доходами, которые позволяют семьям чувствовать себя очень хорошо, но при этом официально доход показывает ноль. А при определении среднедушевого дохода получается, что семья живет за чертой бедности. Хотя очевидно, это не так, есть доход, который позволяет ездить за границу и приобретать дорогостоящее имущество. Оценивать, хорошо или плохо то, что предлагает Минтруд, пока рано. Нужно вывести из тени те семьи, которые считаются официально бедными, а в реальности богатые. Помощь надо оказывать тем, кто действительно нуждается, и чем больше, тем лучше», - добавил Нилов.
Ограничить выплаты хотят также тем семьям, у кого официально нет никакого дохода: ни зарплаты, ни пенсий, ни стипендий, ни дохода по договорам. В ведомстве считают, что в данном случае речь идет о людях, которые принципиально не хотят работать.
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