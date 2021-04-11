Экономика, бедность, суверенитет. О чем еще скажет Путин Федеральному Собранию?

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию может объявить о компенсации пенсий работающим пенсионерам. Такой прогноз член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков дал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Давайте помечтаем. Я не удивлюсь, если 21 апреля президент РФ произнесёт в своей речи: «Нельзя работающих пенсионеров обижать годами – надо индексировать им пенсии, и мы это сделаем с 19 сентября (единый день голосования 2021 года – ред. НСН). Поскольку эта тема заезжена до безобразия, она очень «вкусная» для восприятия большим числом россиян. Причем на индексацию требуются не такие уж большие деньги в масштабах государства, если поскрести по сусекам - можно найти», - отметил Широков.

Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев также считает, что борьба с бедностью станет ключевой темой президентского Послания Федеральному Собранию. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН». В числе прочих он назвал проблемы демографии, материнства и детства, активизацию прививочной кампании, суверенитет России. По словам политолога, президент также должен будет нарисовать Федеральному собранию и гражданам образ будущего России, раскрыть новые драйверы развития. Цель — прививка социального оптимизма.

«Чего ждут от президента, и инструментом для чего служит послание? Это экспансия социального оптимизма. Узнаем, какие новые драйверы роста видит президент. Прививка социального оптимизма должна быть. Значит, президент обязательно расскажет о каких-то наших успехах, которые, может быть, еще не акцентированы», — заявил политолог, отметив, что сенсаций от послания в этом году ждать не стоит.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил о необходимости восстановить геополитическое пространство, которое было в рамках Советского союза, в том числе путём признания Донецкой и Луганской республик.

