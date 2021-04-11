Экономика, бедность, суверенитет. О чем еще скажет Путин Федеральному Собранию?
Политики, ученые и политологи в эфире НСН раскрыли основные проблемы и решения, которые могут прозвучать в Послании президента РФ Федеральному Собранию.
Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию можно назвать «постковидным» из-за того, что Россия преодолевает беспрецедентный период. Об этом рассказал в интервью Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он также отметил, что в документе пойдет речь о системных мерах поддержки, которые государство обеспечит для выхода из сложившегося положения на фоне коронавируса.
Руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в интервью НСН назвал возможные меры поддержки российского бизнеса.
«В России надо было не переносить налоговые платежи с бизнеса, а просто обнулить их, адресная поддержка населения должна была быть в больших объемах, нужна была гарантия минимальной зарплаты на некоторое время для малого и среднего бизнеса. Но российское правительство, во-первых, не такое богатое, как в Европе или США, а во-вторых, власти боятся тратить деньги, потому что никто не знает, сколько это будет длиться», - пояснил Липсиц.
Из-за пандемии и масштабного локдауна российская экономика пережила самое сильное падение за последние 11 лет. ВВП страны, по оценке Росстата, снизился на 3,1%, реальные располагаемые доходы россиян – на 3,5%, число живущих за чертой бедности по итогам 9 месяцев 2020 года достигло 19,6 млн человек.
К числу наиболее незащищенных слоев населения относятся пенсионеры. О том, что россияне болезненно восприняли повышение пенсионного возраста, заявил научный руководитель Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН. Он назвал серьёзное упущение российского правительства - все более широкое недовольство граждан действиями властей.
«Главным недостатком деятельности правительства является атмосфера безнадежности и безысходности, которая воцарилась в стране, и абсолютная ненависть к власти, которая возникла благодаря повышению пенсионного возраста и краже у нас пяти лет жизни. И она сильно укрепилась благодаря "коронабесию"», - отметил экономист.
В субботу, 10 апреля , народный артист России Дмитрий Певцов выступил с предложением вернуть возраст выхода на пенсию для россиян в 55 и 60 лет и таким образом вообще отменить пенсионную реформу.
«Пенсионная реформа лишила множество россиян права на пенсию, - говорит Дмитрий Певцов. - Я бы даже сказал – права на жизнь. Мужики вкалывают, тянут семьи, в 32 регионах нашей страны половина мужчин просто не доживает до 65 лет…Надо не повышать, а снижать пенсионный возраст для россиян, вернуть нам право на жизнь», - цитирует артиста пресс-служба московской мэрии.
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию может объявить о компенсации пенсий работающим пенсионерам. Такой прогноз член президиума центрального совета «Партии пенсионеров» Андрей Широков дал Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Давайте помечтаем. Я не удивлюсь, если 21 апреля президент РФ произнесёт в своей речи: «Нельзя работающих пенсионеров обижать годами – надо индексировать им пенсии, и мы это сделаем с 19 сентября (единый день голосования 2021 года – ред. НСН). Поскольку эта тема заезжена до безобразия, она очень «вкусная» для восприятия большим числом россиян. Причем на индексацию требуются не такие уж большие деньги в масштабах государства, если поскрести по сусекам - можно найти», - отметил Широков.
Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев также считает, что борьба с бедностью станет ключевой темой президентского Послания Федеральному Собранию. Об этом он заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН». В числе прочих он назвал проблемы демографии, материнства и детства, активизацию прививочной кампании, суверенитет России. По словам политолога, президент также должен будет нарисовать Федеральному собранию и гражданам образ будущего России, раскрыть новые драйверы развития. Цель — прививка социального оптимизма.
«Чего ждут от президента, и инструментом для чего служит послание? Это экспансия социального оптимизма. Узнаем, какие новые драйверы роста видит президент. Прививка социального оптимизма должна быть. Значит, президент обязательно расскажет о каких-то наших успехах, которые, может быть, еще не акцентированы», — заявил политолог, отметив, что сенсаций от послания в этом году ждать не стоит.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил о необходимости восстановить геополитическое пространство, которое было в рамках Советского союза, в том числе путём признания Донецкой и Луганской республик.
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