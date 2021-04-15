Росстат заявил о снижении числа бедных в РФ
В России снизилось количество граждан с доходами ниже прожиточного минимума в конце 2020 года и составило 9,2% от всего населения. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстата), опубликованных на сайте ведомства.
По предварительным сведениям, в России на конец прошлого года было 17,8 млн бедных граждан, что составляет 12,1% от общего числа жителей. При этом статистика показывает, что по итогам 2019 года бедных было на 300 тысяч человек больше.
По данным Росстата, в 4-м квартале 2020 года число малоимущих уменьшилось благодаря "веерным выплатам" и программам социальной поддержки для семей с детьми и иных незащищенных слоев населения. Общий объем социальных выплат в IV квартале составил 3,4 трлн рублей. Это на 5,9% выше, чем аналогичный показатель за 2019 год.
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