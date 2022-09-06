В глубокой... рецессии: Российской экономике нарисовали мрачные перспективы
Неофициальные и закрытые прогнозы пугают, однако некоторые экономисты уверены, что кризис станет временем возможностей для России.
Россия может столкнуться с более длительной и глубокой экономической рецессией из-за американских и европейских санкций, ставя под угрозу отрасли, на которые страна годами опиралась в своей экономике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний отчет правительства РФ.
Так, два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в следующем году экономический спад в России ускорится, а экономика вернется на уровень до начала спецоперации на Украине только в конце десятилетия или позже.
Таким образом, «инерционный» сценарий предполагает, что в этом году падение ВВП составит 3,5%, а в следующем году экономика достигнет максимального упадка — на 8,3% ниже уровня 2021 года. При этом рост произойдет к 2030 году до 3,7%. Согласно «стрессовому» сценарию, ВВП упадет на 4,2% по итогам 2022 года, на 11% в 2023 году и на 11,9% в 2024 году. При этом «целевой» сценарий строится на том, что падение ВВП в этом году составит 2,9% от уровня 2021 года, на 3,8% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году. При таком раскладе рост к 2030 году составит порядка 16,9%.
Bloomberg отмечает, что все сценарии учитывают усиление давления санкций, и к ним, вероятно, будут присоединяться все больше "нейтральных" стран. Как сказано в докладе правительства, резкий отказ Европы от российских нефти и газа может ударить по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок.
«По данным доклада, в течение следующих года или двух возможно снижение объемов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов, от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева. Хотя позже возможен некоторый отскок, а эти сектора перестанут быть драйверами экономики», — говорится в публикации.
Помимо самих ограничений, которые охватывают около четверти импорта и экспорта РФ, в докладе говорится о технической «блокаде», которая «затронула практически все виды транспорта». Речь идет об ограничении поставок в Россию оборудования и деталей для производства автомобилей. В отчете также отмечено влияние на экономику дефицита специалистов. По оценкам авторов документа, к 2025 году страну могут покинуть до 200 тысяч IT-специалистов.
Кроме того, из доклада следует, что от санкций больше всего пострадают сельское хозяйство, авиация, машиностроение, фармацевтика, связь и информационные технологии, а также производители металлов.
Так, в марте, после введения западных санкций, власти России давали неутешительные прогнозы по динамике экономического развития страны. Минэкономики закладывало спад ВВП на 10% на 2022 год. Однако спустя полгода большинство прогнозов было скорректировано, так как влияние санкций оказалось менее разрушительным, чем ожидалось. В конце августа первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что в 2022 году спад ВВП может составить менее 3%. Он полагает, что в следующем году у России есть шансы получить результат в минус 0,6–0,8%.
В свою очередь депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что если государство начнет обеспечивать собственное развитие, то в этом году экономика может вырасти и на 4%.
«Если государство будет продолжать наслаждаться текущим бездельем и скачками, слава Богу, что, хотя бы без кастрюлек на голове, тогда у нас реальные трудности будут точно. А если государство сейчас начнет обеспечивать развитие, а не продолжать обеспечивать разграбление страны, то мы можем достичь в этом году небольшой рост, процента на 4. Десятипроцентного роста мы не достигнем, потому что это время уже упущено», - сказал Делягин.
Между тем многие экономисты также прогнозируют улучшение экономических показателей России. Так, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН предрек начало эпохи экономического подъема страны.
«Сейчас многие заявления делаются с использованием слова «кризис», что это мировой кризис, что мы в преддверии страшной катастрофы. Это не кризис, это становление эпохи экономического подъема, становление нового роста. И доказательство тому – знак «плюс» на рынках, знак «плюс» безумный просто, безумное возрастание рынков», - отметил экономист.
Ранее, 31 августа, Росстат сообщил, что ВВП России в первом полугодии 2022 года снизился в годовом исчислении на 0,4%. А в середине августа Росстат опубликовал первую оценку по второму кварталу 2022 года - снижение было на 4,0% в годовом сравнении после роста на 3,5% в первом квартале. Таким образом, данные Росстата за полугодие оказались незначительно лучше расчетов Минэкономразвития - министерство ранее оценивало снижение ВВП в первом полугодии на 0,5%.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+41 690 / сут.
Умерли
385 тыс.+76 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+30 703 / сут.
- Путин проводит закрытое совещание с Шойгу и Герасимовым во Владивостоке
- В МИД предупредили, что изъятие российских активов может угрожать стабильности в Британии
- Премьер Украины оценил ущерб от военных действий в стране в $326 млрд
- СМИ: В ДНР освободили первых осужденных Украиной за «сепаратизм»
- Летевший в Сочи самолет вернулся в Екатеринбург из-за неполадок с шасси
- В Минэнерго назвали условие для возобновления работы «Северного потока»
- В Москве произошел сбой в работе четырех участков линий метро
- Россия сохранит безвизовый режим для украинцев до 1 января 2023 года
- Закрытый отчет для правительства РФ: падение экономики может оказаться более долгим и глубоким
- Япония направила России протест после выхода из соглашения по Курилам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru