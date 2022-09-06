В глубокой... рецессии: Российской экономике нарисовали мрачные перспективы

Так, два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в следующем году экономический спад в России ускорится, а экономика вернется на уровень до начала спецоперации на Украине только в конце десятилетия или позже.

Таким образом, «инерционный» сценарий предполагает, что в этом году падение ВВП составит 3,5%, а в следующем году экономика достигнет максимального упадка — на 8,3% ниже уровня 2021 года. При этом рост произойдет к 2030 году до 3,7%. Согласно «стрессовому» сценарию, ВВП упадет на 4,2% по итогам 2022 года, на 11% в 2023 году и на 11,9% в 2024 году. При этом «целевой» сценарий строится на том, что падение ВВП в этом году составит 2,9% от уровня 2021 года, на 3,8% в 2023 году и на 1,3% в 2024 году. При таком раскладе рост к 2030 году составит порядка 16,9%.

Bloomberg отмечает, что все сценарии учитывают усиление давления санкций, и к ним, вероятно, будут присоединяться все больше "нейтральных" стран. Как сказано в докладе правительства, резкий отказ Европы от российских нефти и газа может ударить по способности Кремля обеспечивать свой собственный рынок.