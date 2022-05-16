Колташов назвал экономический кризис «особенностями нового подъема» России
Экономист отметил, что первым очевидным признаком такого сценария является «безумное возрастание рынков».
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН предрек начало эпохи экономического подъема России.
«Сейчас многие заявления делаются с использованием слова «кризис», что это мировой кризис, что мы в преддверии страшной катастрофы. Это не кризис, это становление эпохи экономического подъема, становление нового роста. И доказательство тому – знак «плюс» на рынках, знак «плюс» безумный просто, безумное возрастание рынков», - отметил экономист.
Рубль укрепляется из-за отсутствия импорта и повышенного спроса на энергоносители, но скоро ситуация может измениться, заявил ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- Путин выступил с предложением предоставить СНГ статус наблюдателя при ОДКБ
- АЗС Shell перестанут работать в России
- В Кремле назвали различия между Украиной и Швецией с Финляндией в НАТО
- Лукашенко: Попытка расчленить Украину – самая опасная тенденция
- Путин прокомментировал решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО
- Песков: Спецслужбы США нагло относятся к россиянам
- Путин заявил об увеличении количества совместных учений ОДКБ
- Лукашенко рассказал, как избежать «адских санкций»
- В Литве призвали остановить транзит российских газа и нефти через Украину
- Лукашенко обвинил Запад в полномасштабной агрессии против Белоруссии и России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru