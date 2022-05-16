Колташов назвал экономический кризис «особенностями нового подъема» России

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в пресс-центре НСН предрек начало эпохи экономического подъема России.

«Сейчас многие заявления делаются с использованием слова «кризис», что это мировой кризис, что мы в преддверии страшной катастрофы. Это не кризис, это становление эпохи экономического подъема, становление нового роста. И доказательство тому – знак «плюс» на рынках, знак «плюс» безумный просто, безумное возрастание рынков», - отметил экономист.

Рубль укрепляется из-за отсутствия импорта и повышенного спроса на энергоносители, но скоро ситуация может измениться, заявил ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков в пресс-центре НСН.

