Закрытй очет для правительства РФ: падение экономики может оказаться более долгим и глубоким
Стало известно о закрытом отчете для российского правительства, согласно которому, падение отечественной экономики из-за введения западных санкций может оказаться более долгим и глубоким, чем ожидалось, сообщает Bloomberg.
«Непубличный отчет» для кабмина РФ подготовили чиновники и эксперты, которые оценили реальные последствия ограничений и «изоляцию». Документ обсуждался на закрытом совещании в конце августа.
«Целевой» и «инерционный» сценарии предполагают, что в 2022 и 2023 году российская экономика упадет. При этом в «инерционном» сценарии говорится, что в 2023 этот показатель обвалится на 8,3%, а на уровень 2021 года вернется только в 2028 году.
Согласно худшему сценарию, прогнозируется падение на 4,2% по итогам текущего года, на 11% в следующем году и на 11,9% в 2024 году. В этом случае ВВП не поднимется до уровня 2021 года и к концу десятилетия: в 2030 году показатель будет на 3,6% меньше.
«Целевой» сценарий, согласно документу, предполагает, что в 2022 году ВВП будет на 16,9% больше показателя прошлого года.
В отчете также указывается, что давление санкций будет усиливаться, а полное прекращение экспорта газа в европейские страны может обойтись бюджету России в 400 млрд рублей в год. А отказ Евросоюза от российской нефти спровоцирует снижение производства, что вызовет нехватку топлива и на рынке России.
Напомним, министры финансов стран «Большой семерки» единогласно приняли решение о лимите цен на российскую нефть, а также подтвердили планы ограничить стоимость российского газа.
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