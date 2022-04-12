«Считать по-честному!»: Экономист Жуковский поспорил с Кудриным о падении ВВП
Спецоперация на Украине не заканчивается, санкции ужесточаются, при этом расчеты властей сделаны из оптимистичного сценария, сказал в эфире НСН Владислав Жуковский.
Снижение ВВП в России в 2022 году может в два раза превысить прогнозы властей, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.
Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что по официальному прогнозу снижение ВВП будет более 10%. По его словам, есть и другие экспертные оценки в диапазоне 8-10%. Жуковский оценил эти прогнозы довольно скептически.
«Я думаю, что реальное падение может быть гораздо больше. Более реалистичной цифрой выглядит диапазон 18-20%, если считать более-менее по-честному. По окончательным оценкам Банка России, который вчера опубликовал годовой отчет, оказалось, что сумма замороженных средств составляет из $643 млрд не $300—315 млрд, а $392 млрд, практически полтора-два федеральных бюджета. Кудрин сейчас будет пытаться сделать вид, что ничего страшного не произошло, сильного спада экономики не будет, и нет ничего критического в том, что у нас заморозили 61% резервов. Его прогнозы будут совпадать с тем, что ранее озвучивали в ЦБ и правительстве – 8-10%», - сказал Жуковский.
При этом он усомнился, что представленный оптимистический сценарий в полной мере реализуется.
«Прогноз Счетной палаты делается, исходя из того, что санкции ужесточаться не будут, а Европа в отличие от США и Великобритании не сможет быстро отказаться от российской нефти, угля и тем более – газа, поэтому Россия получит огромные сверхдоходы за счет высоких цен на сырье. С этой точки зрения цифра 8-10% выглядит убедительно, она исходит из умеренно оптимистичного сценария, который, я думаю, слабо реализуем, судя по тому, как долго затягивается спецоперация, не видно ни конца, ни края, санкции ужесточаются. Реальный рост цен будет выше, чем официальный в разы. Официальная инфляция сегодня 16,5%, а реально цены выросли раза в полтора-два. Так что надо понимать, что все цифры по доходам населения, инвестициям, ВВП будут сильно завышены и искажены», - указал экономист.
Жуковский отметил, что высокие цены на сырье сейчас играют в пользу России.
«Сейчас в помощь правительству играют высокие цены на сырье, нефть, металлы, продовольствие, удобрения, тот же самый газ. Падение экспорта хоть и произошло примерно на 25-30%, цены находятся на максимальных отметках за многие годы. Есть отрасли, которым окажут поддержку. Это добыча сырья, нефть, газ, уголь, металлургическая продукция, удобрения, часть продовольствия. Здесь хоть в физическом отношении будет спад от 20 до 50%, но высокие цены компенсируют выпадающие доходы и удастся избежать сильной просадки», - прогнозирует член президиума Столыпинского клуба.
Он также указал, какие сферы пострадают больше всего.
«Где-то спад будет более сильным. Например, строительный сектор, потому что людям сейчас не до покупки жилья, когда речь идет о выживании. Он потащит за собой десятки отраслей промышленности. По торговле ситуация двоякая. В момент был скачок спроса на одежду, технику и электронику, но многие торговые сети и западные бренды либо ушли из России, либо уходят, и здесь спад будет очень серьезный. Пройдя ажиотажный спрос февраля – начала марта, розничная торговля будет затухать из-за большого роста цен. В автомобильной отрасли у автодилеров будет падение в разы, поскольку запчасти подорожали в два-три раза. Ну и про кинотеатры мы не говорим, где из проката убираются западные блокбастеры и боевики», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее бывший министр экономики РФ Андрей Нечаев говорил НСН, что антироссийские санкции приведут к серьезному спаду в экономике, падению уровня жизни и росту безработицы.
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