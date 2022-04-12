«Считать по-честному!»: Экономист Жуковский поспорил с Кудриным о падении ВВП

Снижение ВВП в России в 2022 году может в два раза превысить прогнозы властей, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил, что по официальному прогнозу снижение ВВП будет более 10%. По его словам, есть и другие экспертные оценки в диапазоне 8-10%. Жуковский оценил эти прогнозы довольно скептически.