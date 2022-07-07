Экономисты оценили потери ВВП России при разных сценариях санкций

Отмечается, что авторы исследования смоделировали шесть прогнозных оценок потерь ВВП России в первый и второй годы действия санкций в зависимости от импорта и экспорта, стоимости нефти и курса рубля. В оценках были учтены введенные санкции против России со стороны Евросоюза, США, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Канады и Австралии. Также были учтены последствия санкций для торгового оборота.

Так, в ряде сценариев ожидается, что в следующем году экономика пострадает от наложенных ограничений так же или даже сильнее.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников отмечал, что инфляция в стране в текущем году будет двузначной, но ощутимо ниже ранее озвученных 17,5%, напоминает RT. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что экономика России уже не будет прежней, отмечает Ura.ru.

