Экономисты оценили потери ВВП России при разных сценариях санкций
Санкции могут привести экономику России к спаду от 6,4 до 11,5% в 2022 году в зависимости от разных сценариев развития кризиса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов РАНХиГС.
Отмечается, что авторы исследования смоделировали шесть прогнозных оценок потерь ВВП России в первый и второй годы действия санкций в зависимости от импорта и экспорта, стоимости нефти и курса рубля. В оценках были учтены введенные санкции против России со стороны Евросоюза, США, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Канады и Австралии. Также были учтены последствия санкций для торгового оборота.
Так, в ряде сценариев ожидается, что в следующем году экономика пострадает от наложенных ограничений так же или даже сильнее.
Ранее министр экономического развития России Максим Решетников отмечал, что инфляция в стране в текущем году будет двузначной, но ощутимо ниже ранее озвученных 17,5%, напоминает RT. При этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что экономика России уже не будет прежней, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 150 / сут.
Умерли
381 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 437 / сут.
- Депутат Хамзаев предложил ограничить продажу крепкого алкоголя в жару
- Fox News: В ценах на бензин в США виновата политика Байдена, а не Путин
- Экономисты оценили потери ВВП России при разных сценариях санкций
- В Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов с оружием
- США: Украина может исчезнуть с карты мира
- ФТС: ЕС и Украина пытались исключить Россию из ВТамО
- Кадыров рассказал о следующей задаче на Украине
- Кива заявил, что многие представители украинских властей готовы поддержать Россию
- Кадыров встретился с командирами и бойцами «Ахмата»
- Эксперт рассказал, почему рубль неожиданно и жестко просел
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru