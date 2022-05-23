Кудрин не исключил переход экономики РФ к росту ВВП в 2024 году

Глава Счётной палаты РФ заявил, что в 2024 году российская экономика может показать рост ВВП, сообщает «Интерфакс».

Кудрин спрогнозировал инфляцию в России до 20 процентов

По его словам, в 2022 и 2023 годах она будет перестраиваться с учётом вводимых санкций, а инвестиционный цикл по планированию и производству может занять до 10 лет.

«Первые изменения потоков, продукции, замены или начала выпуска произойдут в течение двух лет... эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным», - добавил глава Счётной палаты.

Ранее Кудрин заявил, что, согласно базовому сценарию Минэкономразвития РФ, в 2022 году инфляция в России составит 20,7%, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ИнфляцияВВПСчетная ПалатаАлексей Кудрин
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