Кудрин не исключил переход экономики РФ к росту ВВП в 2024 году
Глава Счётной палаты РФ заявил, что в 2024 году российская экономика может показать рост ВВП, сообщает «Интерфакс».
По его словам, в 2022 и 2023 годах она будет перестраиваться с учётом вводимых санкций, а инвестиционный цикл по планированию и производству может занять до 10 лет.
«Первые изменения потоков, продукции, замены или начала выпуска произойдут в течение двух лет... эти два года могут быть годами снижения ВВП. Дальше пока прогнозируется, что он будет положительным», - добавил глава Счётной палаты.
Ранее Кудрин заявил, что, согласно базовому сценарию Минэкономразвития РФ, в 2022 году инфляция в России составит 20,7%, сообщает RT.
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