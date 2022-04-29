Силуанов: Дефицит бюджета России в 2022 году составит около 1% ВВП

Федеральный бюджет РФ по итогам 2022 года будет исполнен с дефицитом около одного процента ВВП, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.

При этом, по его словам, в этом году из-за отсрочки страховых взносов по целому ряду отраслей нужно будет увеличить использование средств Фонда национального благосостояния как минимум на 1,6 триллиона рублей.