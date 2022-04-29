Силуанов: Дефицит бюджета России в 2022 году составит около 1% ВВП

Федеральный бюджет РФ по итогам 2022 года будет исполнен с дефицитом около одного процента ВВП, заявил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.

При этом, по его словам, в этом году из-за отсрочки страховых взносов по целому ряду отраслей нужно будет увеличить использование средств Фонда национального благосостояния как минимум на 1,6 триллиона рублей.

Силуанов: отказ ряда стран покупать российский газ компенсируется повышением цены на него

Россия будет жить в «очень сложной ситуации» в ближайшие 1,5 - 2 года, заявил ранее председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. По словам Кудрина, в нынешнем году на стабилизацию экономики страны потребуется более 4 триллиона рублей из федерального бюджета. Он подчеркнул, что полученные от нефтегазового сектора доходы бюджета уже потрачены.


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Фото: photo.roscongress.org
ТЕГИ:БюджетАнтон Силуанов
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