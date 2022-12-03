Эксперт предсказал рост стоимости нефти выше $100 на фоне ввода ценового потолка
Мировые цены на нефть на фоне введения ценового потолка на поставки сырья из России и возможного сокращения экспорта РФ могут превысить $100 за баррель. Об этом заявил руководитель Центра развития энергетики Кирилл Мельников.
Ранее страны Евросоюза согласовали регулируемый лимит цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель. Также предполагается введение корректирующего механизма, требующего, чтобы цена на импорт российского сырья была по меньшей мере на 5% ниже рыночной.
«Сам по себе размер потолка не имеет значения, поскольку российские компании все равно не будут продавать нефть по нему. Соответственно, поставки российской нефти при помощи европейских шиппинговых и страховых компаний прервутся, что может сократить экспорт из России на 1-1,5 млн баррелей в сутки в декабре-январе», — цитирует Мельникова ТАСС.
Эксперт считает, что это может спровоцировать рост цен на нефть выше $100 за баррель.
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