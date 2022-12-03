Эксперт предсказал рост стоимости нефти выше $100 на фоне ввода ценового потолка

Ранее страны Евросоюза согласовали регулируемый лимит цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель. Также предполагается введение корректирующего механизма, требующего, чтобы цена на импорт российского сырья была по меньшей мере на 5% ниже рыночной.

«Сам по себе размер потолка не имеет значения, поскольку российские компании все равно не будут продавать нефть по нему. Соответственно, поставки российской нефти при помощи европейских шиппинговых и страховых компаний прервутся, что может сократить экспорт из России на 1-1,5 млн баррелей в сутки в декабре-январе», — цитирует Мельникова ТАСС.

Эксперт считает, что это может спровоцировать рост цен на нефть выше $100 за баррель.

