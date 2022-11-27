Песков напомнил об отказе поставок российской нефти установившим потолок цен странам

«Смотрите, пока мы исходим с вами из заявления президента (России Владимира - прим.НСН) Путина о том, что с такими странами мы торговать нефтью и нефтепродуктами не будем, и газом не будем. Поэтому пока позиция такая», — сказал Песков в воскресенье, 27 ноября.

Он подчеркнул, что существует много нюансов, которые требуется просчитать. По его словам, Россия в этом случае будет руководствоваться только собственными интересами.

«Имея основную, так сказать, линию, установленную президентом, все-таки можно выразить уверенность, что в любом случае никто себе стрелять в ногу у нас в стране не будет. Мы уже научились быть разумными и руководствоваться исключительно собственными интересами», —подчеркнул Песков.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что введение потолка цен на нефть из России негативно скажется на всем рынке, который столкнется с дефицитом и сокращением инвестиций в дальнейшее развитие отрасли, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.

