Лавров: Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет договариваться со своими партнёрами напрямую, сообщает РИА Новости.
По его словам, поэтому Москву не интересует, каким будет потолок цен на нефть.
«Нас это не интересует... И партнёры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», - указал министр.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что от потолка цен на российские энергоносители страны ЕС только проиграют, сообщает RT
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 785 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 865 / сут.
- Лавров: Отменить русскую культуру в Европе невозможно
- В Норвегии для сына экс-главы РЖД Якунина потребовали 120 суток тюрьмы
- Названы «законные» основания Польши претендовать на земли Украины
- Пушилин: Россия и Украина обменялись пленными по формуле 50 на 50
- Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении ЦБ России
- ВС России отразили контратаки на Южно-Донецком направлении
- Два человека погибли в результате крушения самолёта B55 в Армении
- Песков: НАТО навязывает Украине войну
- El Mundo: в Испании обнаружили четвёртую посылку со взрывчаткой
- Лавров: Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru