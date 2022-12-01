Лавров: Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть

По его словам, поэтому Москву не интересует, каким будет потолок цен на нефть.

«Нас это не интересует... И партнёры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», - указал министр.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что от потолка цен на российские энергоносители страны ЕС только проиграют, сообщает RT