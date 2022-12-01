Лавров: Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет договариваться со своими партнёрами напрямую, сообщает РИА Новости.

Песков напомнил об отказе поставок российской нефти установившим потолок цен странам

По его словам, поэтому Москву не интересует, каким будет потолок цен на нефть.

«Нас это не интересует... И партнёры, которые продолжают с нами работать, они не будут озираться на эти потолки и не будут никаких давать гарантий тем, кто эти потолки незаконным образом вводит», - указал министр.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что от потолка цен на российские энергоносители страны ЕС только проиграют, сообщает RT

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ФОТО: РИА Новости
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